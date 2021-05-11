Восточноевропейский аграрный конгресс признал министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко лучшим министром сельского хозяйства региона.

Как пишет Багнет, соответствующее решение приняли по результатам голосования членов съезда конгресса. Он прошел 06 мая онлайн, из-за карантинных ограничений в большинстве восточноевропейских стран.



"Нами оценивались не столько результаты работы каждого министра на должности, как масштаб внедряемой ими аграрной политики и величина вызовов, которые встали перед ними. Учитывая это, земельная реформа, которую осуществляет аграрный министр Украины господин Лещенко, без сомнения вне конкуренции” - так прокомментировал это решение председатель Конгресса Грос Куртан.



По его словам, на втором месте рейтинга оказался министр сельского хозяйства и развития села Республики Польша Ян Кшиштоф Ардановский, а замыкает тройку лидеров министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.



Напомним, что в марте 2020 года в Украине приняли закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. В марте этого года Верховная Рада в течение нескольких дней рассматривала поправки к законопроекту №2194 о передаче земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. На заседании 16 марта Рада приняла 160 поправок из 3128, поданных законопроекта. 19 марта рассмотрение этого документа перенесли.