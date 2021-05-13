Регулятор под его руководством содействует импорту российской электроэнергии в Украину по демпинговым ценам, что привело к возникновению долгов в отрасли в размере 50 млрд грн и доведению госкомпании «Укрэнерго» до преддефолтного состояния.

Как пишет Знай.юа, об этом заявил народный депутат Сергей Магера в своем блоге.

«Показательно, что семья Тарасюка после возобновления импорта э/э из РФ и Беларуси перенесла свой бизнес на сейшельский оффшор. Не исключено, что это было сделано для того, чтобы выводить туда незаконно полученные доходы в виде «благодарности» за «крышевание» импорта российской электроэнергии», - заявил Магера.

Он подчеркнул, что расходы главы Нацкомиссии Тарасюка в три раза превышают его доходы, отраженные в официальной декларации.

«Количество вопросов к Тарасюку, связанных с возможной коррупцией, растет с каждым днем. Например, «Трест «Киевэлектромонтаж», связанный с Тарасюком, подозревается правоохранительными органами в хищении государственных средств на сумму 132,5 млн грн. НАБУ расследует дело о возможном участии Тарасюка в продаже э/э «Укрзализныци» по завышенным на 30% ценам, из-за чего «УЗ» получила убыток в размере 1,94 млрд грн», - отметил депутат.

Шпенов призвал правоохранительные органы активизировать расследования возможных злоупотреблений главы НКРЭКУ.

«Если подтвердятся предположения о нарушении им украинских законов и нанесении ущерба национальным интересам Украины, Тарасюк должен быть отстранен от должности и привлечен к ответственности», - подытожил нардеп.

Напомним, по данным временной следственной комиссии Верховной Рады, именно действующий состав НКРЭКУ во главе с Тарасюком ответственный за кризис на энергетическом рынке, который возник осенью 2019 года. По данным депутатов, действия руководства комиссии привели к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний, остановку шахт и накоплению долгов.

16 марта Окружной административный суд признал сомнительными полномочия председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка и еще трех членов комиссии и обязал Кабмин рассмотреть вопрос об их увольнении. А 18 мая неконституционность состава НКРЭКУ будет рассматривать Конституционный суд Украины.