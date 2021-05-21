Представители «Национального Корпуса» и ряда других организаций устроили акцию под Киевским окружным апелляционным судом, где происходит рассмотрение апелляции относительно меры пресечения для Виктора Медведчука
Националисты требовали ареста Медведчука, обвиняя его в государственной измене. В перерывах между выступлениями «Нацкорпус» включал аудиозаписи переговоров Медведчука с руководителями незаконных вооруженных формирований и российскими политиками.
После одного из выступлений между «Нацкорпусом» и тітушками, которые пришли охранять депутатов ОПЗЖ, произошли столкновения. Правоохранителям пришлось закрыть представителей силового крыла ОПЗЖ кордоном полиции.
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