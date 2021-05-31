Безответственная политика в отношении импорта электроэнергии из России и Беларуси привела к потере страной 3,147 млрд грн.

Об этом сообщил бывший премьер-министр (2014-2016), лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

"Я взглянул на цифры, сколько украинское государство за последние 2 года заплатило за электроэнергию, которую изготавливали в России и в Беларуси, а по факту - это российская электрическая энергия. За 2 года украинцы из своего кармана заплатили Путину и Лукашенко 3 миллиарда 147 миллионов гривен", - цитирует партийный сайт слова экс-премьера.

По его словам, на эти деньги можно было купить около 80 танков «Булат».

"За эти деньги Россия, Путин и Лукашенко купили для себя свои танки, которые воюют против Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер «Народного фронта» отметил: "Поэтому для меня Медведчук – такой же государственный изменник, как и те в украинской власти, которые спонсировали российский военный бюджет и лукашенковский военный бюджет".

Он убежден, что запрет на закупку электроэнергии только до 1 октября – это не более чем дешевый политический шаг.

"У нас как? Мы боремся с Россией только по месяцам? Три месяца поборолись до октября, а уже с октября все, уже можно не бороться? Поэтому это абсолютно безответственная антигосударственная политика. И за эту политику должны нести ответственность так же, как и несет Медведчук, конкретные должностные лица украинского государства", - сказал Арсений Яценюк.

Напомним, 26 мая НКРЭКУ приняла решение ограничить импорт всего на 4 месяца, вопреки требованиям закона, который предусматривает запрет как минимум до конца 2021 года.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК «Укрэнерго» 2020 год закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.

В частности более 10 млрд грн НЭК «Укрэнерго» должен генерирующим компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.