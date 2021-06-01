Партия «Держава» обратилась ко всем физическим и юридическим лицам, которые хотят воспользоваться земельной реформой и купить украинскую землю.

В заявлении партии подчеркивается, что они обращаются к желающим купить украинскую землю от лица всего украинского народа, который является единственным коллективным собственником всех земельных ресурсов Украины.

«Знайте, единственным законным собственником земли является украинский народ. Украинский народ не принимал решение об отказе от права собственности. Соответственно, любая так называемая «продажа украинской земли» в частную собственность, особенно банкам и заграничным компаниям, является незаконной», - заявили в «Державе».

Партия подчеркивает, что лица, которые покупают украинскую землю, становятся соучастниками ограбления украинского народа и скупщиками краденого.

«Держава» заявила, что после отстранения власти, которая провела земельную реформу, вся земля будет возвращена законному владельцу – украинскому народу.

«При этом, после возврата земли украинскому народу, мы гарантируем вам отсутствие всякой финансовой компенсации. Более того, незаконные приобретатели будут привлечены к ответственности как скупщики краденного. Также на них будут наложены финансовые санкции с целью компенсировать ущерб, понесенный украинским народом. Мы настоятельно рекомендуем не принимать участие в преступлении», - резюмировали в партии.

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