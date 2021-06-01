Политолог Александр Лазарев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» высказался о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

«Будет ли встреча Зеленского и Путина? Вряд ли этот вопрос сможет переломить ход истории происходящего внутри нашей страны. Более того, насколько я понимаю ситуацию, я вижу, что заинтересованность в сложившихся обстоятельствах и не смены картинки есть почти у всех», - говорит эксперт.

Он отметил, что такая компрадорская система капитализма, которая выстроилась в Украине, не дает возможности «нам играть свою игру».

«Нам необходимо эту систему изменить, и переломить этот ход истории», - резюмировал политолог.

Ранее Politeka сообщала, что Кухта заявил, что отменить авиасообщение с Беларусью было правильным решением.

Также Politeka сообщала, что Кочетков объяснил, почему Венгрия и РФ создали демонический образ Сороса.