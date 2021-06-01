Политолог Александр Лазарев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» высказался о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
«Будет ли встреча Зеленского и Путина? Вряд ли этот вопрос сможет переломить ход истории происходящего внутри нашей страны. Более того, насколько я понимаю ситуацию, я вижу, что заинтересованность в сложившихся обстоятельствах и не смены картинки есть почти у всех», - говорит эксперт.
Он отметил, что такая компрадорская система капитализма, которая выстроилась в Украине, не дает возможности «нам играть свою игру».
«Нам необходимо эту систему изменить, и переломить этот ход истории», - резюмировал политолог.
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