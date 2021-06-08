Часто можно видеть, что новые политические партии - дело рук все тех же старых элит. Эту ситуацию прокомментировал политолог Александр Лазарев в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

Эксперт отмечает, что в этой ситуации работает зависимость спроса от предложения. «Есть запрос в обществе, соответственно, и организуются новые политические силы, политические проекты», - отмечает он.

Попутно Лазарев вспоминает, что многие украинцы проигнорировали октябрьские выборы в органы местного самоуправления и просто не пришли. По его мнению, дело в том, что население еще не определилось в своих симпатиях.

«Люди откололись уже своими симпатиями от «Слуги народа», но еще не нашли тот центр притяжения, на который они могли бы ориентироваться. Огромное количество центристского электората – то есть те, которые не являются сторонниками нишевых политических сил, не скатываются в какие-то крайние идеологии – пытаются найти себе нового симпатика, за кем можно было бы идти», - рассуждает политолог.

Он считает, что сегодня можно наблюдать появление новых левоцентристских политических сил, работающих на этот электорат. Лазарев объясняет, что история политических партий это и есть история борьбы за симпатии, за голоса. В ходе этой борьбы, рассказывает он дальше, можно видеть изменение программ, личностей, ораторов, представлений и действий - на этом все стараются сохранять некий баланс и побеждать. Также эксперт отмечает, что всегда старые элиты пытались создать какие-то новые политические проекты.

Напоминаем, Лазарев высказался о законе о деолигархизации.

Ранее Politeka сообщала о том, что Лазарев рассказал, как Украине стать транзитным государством.