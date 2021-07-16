В конце июня ‒ начале июля в сепаратистских и российских медиа появилась пропагандистская кампания, цель которой была ‒ сформировать у граждан Украины на неподконтрольных территориях стереотип о том, что Киев планирует “отгораживание” от территорий Донбасса. Исследование данного нарратива и его стратегических целей провела общественная организация iDemocracy.

“Мы наблюдаем стратегическую пропагандистскую кампанию, цель которой ‒ сформировать у граждан Украины на неподконтрольных территориях стереотип о том, что наше государство их предала, отказавшись от них. Это долгосрочная стратегия российской пропагандистской машины с целью сформировать глубинное и очень инертное негативное отношение к Украине. Чтобы в случае назначения даже демократических выборов в регионе обеспечить доминирование пророссийских сил”, - отметил основатель и руководитель организации Сергей Влащенко.

По итогам исследования в материале изложили два события, которые повлекли распространение фейковой информации. Первый фактор-интервью Президента Украины Владимира Зеленского для ТСН от 24 июня.

“После заявлений Президента о вариант вынести вопрос о связи с временно оккупированными территориями на Всеукраинский референдум, как последнее средство в случае провала переговоров и невыполнение Минских договоренностей со стороны РФ и ее марионеточных образований, в информационном поле России и так называемых «ЛНВ» и «ДНР» начали активно появляться заголовки с использованием формулировок «стена Зеленского», «границу с ОРДЛО», «стена» и тому подобное. Такой же нарратив продвигался и украинским манипулятивным изданием strana.ua", - говорится в заявлении ГО.

Вторая причина появления пропагандисткой кампании - срыв заседания политической рабочей группы в рамках Трехсторонней контактной группы 6 июля, считают эксперты iDemocracy.

“Украинская делегация была вынуждена оставить видеоконференцию политической группы ТКГ, чем воспользовались представители так называемой «ДНР» и «ЛНВ». Они начали распространять месседжи, сводящиеся к»желанию Украины отгородиться от ОРДЛО". Этот месседж подхватили российские медиа, в частности «РИА Новости», ТАСС, Sputnik и др. Это привело к информационной волне о том, что Украина якобы планирует «отгородиться» от Донбасса”, - отмечают в организации.

В iDemocracy отмечают, что этот нарратив имеет целью распространить ложную информацию для жителей Донбасса, акцентируя на том, что Украина не выполняет Минские договоренности и стремится затягивать мирные переговоры и равнодушно относится к людям проживающих на непідконтрольній территории Украины.

“Российская и пророссийская пропаганда, которую мы рассматриваем как основное оружие в информационной войне, которая направлена на поддержку одной стороны конфликта, а не другой. Учитывая вышесказанное, iDemocracy рекомендует Офиса Президента и другим профильным ведомствам принять эту информацию к сведению и сформировать контрмеседж, чтобы убедить украинцев по ту сторону, что мы не собираемся их бросать и от них отказываться”, - указано в материале ГО.