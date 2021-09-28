Несколько тысяч человек на прошлой неделе пришли к зданию Верховной Рады Украины с требованием освобождения председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.
Об этом пишет Today Nation News, передает 112ua.tv.
"Несколько тысяч человек пришли к зданию Рады с требованием освобождения главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука", - говорится в публикации индийского издания.
Напомним, "Оппозиционная платформа - За жизнь" провела многотысячный митинг под Верховной Радой в защиту лидера оппозиции Виктора Медведчука.
Отметим, это не первый митинг, который организовывает "Оппозиционная платформа - За жизнь" после окончания каникул в работе Рады. Ранее, 9 сентября, также проходил митинг против давления на оппозицию. Тысячи украинцев требовали от власти закрыть незаконное дело против председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, а также прекратить преследовать оппозицию и начать выполнять минские договоренности.
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В ходе той акции выступили народные депутаты, депутаты местных советов, представители региональных организаций партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Кроме того, участники акции протеста напомнили президенту Владимиру Зеленскому и народным избранникам об очередной годовщине минских соглашений, которые Украина выполнять отказывается.
Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.
26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.
20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".
Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.