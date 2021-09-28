Власть пытается зачистить информационное поле от критики и лишить оппозиционные партии доступа к финансированию путем так называемого закона об олигархах.
Об этом заявил лидер партии Наши Евгений Мураев.
«Что по факту происходит? Закон принят против Медведчука и Порошенко – это первая задача. И против всего бизнеса, который может, не дай Бог подумать, что может помочь каким-то другим политическим партиям кроме провластных. Т.е. сейчас в ручном режиме у Данилова механизм - любому бизнесмену сказать: ты сумки, пожалуйста, сюда заноси, потому что, если ты захочешь кому-то помочь, то мы тебя олигархом назначим», - заявил Мураев в эфире «Украина24».
По словам политика, под критерии олигарха, предусмотренных в законопроекте, могут попасть тысячи граждан Украины по тем или иным причинам неугодные СНБО.
«Это контроль финансовой системы, это контроль медийной системы и сделано это с той целью, чтобы узурпировать власть и не позволить родиться альтернативе Зеленскому. Т.е., друзья, у нас на глазах происходит построение авторитаризма. Причем, это полностью нарушает Конституцию. Смотрите, как сильно они спешили, они же понимали, что скажет Европа», - подытожил Мураев.
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Напомним, 23 сентября Верховная рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект об олигархах.
Как сама процедура голосования, так и суть законопроекта, вызвали критику экспертов в том числе иностранных.