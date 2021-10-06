Закон про олигархов будет использован Офисом Президента Зеленского для устранения прямых политических конкурентов и зачистки информационного поля.

Такое мнение высказал лидер партии «Наши» Евгений Мураев.

«Он решает и политические вопросы, я имею в виду попытку расправиться с Медведчуком, Порошенко, как его (Зеленского – прим.) основным конкурентом в данном электоральном поле. Также попытка взять СМИ под контроль», - сообщил Мураев в эфире телеканала «Украина24».

Также по мнению политика, закон позволит Зеленскому решить проблему своих личных бизнес-отношений с владельцем телеканала «1+1».

Кроме этого, закон об олигархах, под критерии которого попадают тысячи граждан Украины, будет использоваться для того, чтобы «тщательно рекомендовать этим людям не участвовать в политической жизни страны и поддерживать те политические партии, которые они считают для себя ценностно-приемлемыми и перспективными для страны».

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада поддержала законопроект об олигархах.

Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента. Оппозиционные фракции обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь руководство профильного комитета и председательствующего на заседании Руслана Стефанчука к уголовной ответственности.