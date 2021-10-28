Власть полностью провалила подготовку к отопительному сезону и возобновление импорта электроэнергии из России и Беларуси стало закономерным результатом.

Об этом заявил сопредседатель парламентской фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, пишет "Обозреватель".

"Я никакой тут "зради" не вижу, более того, если кто-то собирается подвергать опасности жизни людей, я сейчас не беру бездарное правительство, которое допустило до этого. Вот они уже допустили, но люди-то не виноваты! Они же не виноваты, что меняли министра, премьеров ставили, которые смутно понимают, о чем речь. Люди не виноваты. Поэтому нам придется обращаться за помощью, чтобы не допустить катаклизмом", – заявил политик в эфире телеканала "НАШ".

Он подчеркнул, что в условиях отсутствия у государства угля для работы ТЭС единственным спасительным сценарием является импорт электроэнергии

"Они (власть – прим.) безобразно подготовились к отопительному сезону, провалили баланс, теперь придется брать электроэнергию в Белоруссии и в России, чтобы не подвергать опасности жизни людей", – добавил Бойко.

Сопредседатель ОПЗЖ отметил, что из-за деятельности власти в стране возникла угроза энергетической безопасности, и "в этой ситуации мы должны использовать соседей – Белоруссию, Россию для того, чтобы взять оттуда электроэнергию и не допустить блок-аута и каких-то катаклизмов".

Напомним, с 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из России и Беларуси из-за остановки государственных ТЭС, которые остались без угля.

Начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Из 23 государственных блоков работает только 3. Частные компании несут нагрузку 27-29 блоками ежедневно.

Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь.

В августе ситуация стабилизировалась и частные ТЭС начали импортировать уголь. Государственные ТЭС импорт не осуществляли.



