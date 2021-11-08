Национальная комиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг может усилить долговой кризис в секторе возобновляемой энергетики Украины, если примет решение о сокращении тарифа на передачу электроэнергии НЭК “Укрэнерго”.

Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко, отмечая, что от такого решения может пострадать и ЕБРР.

"Когда Европа деньгами помогает, Украина их всячески обдирает

На прошлой неделе ЕБРР выделил 75 млн евро инвестиций государственной компании «Укрэнерго». На устойчивое развитие – чтобы госкомпания выплатила накопленные долги перед производителями электроэнергии из ВИЭ”, - написал Гончаренко.

“В это же время наши чиновники традиционно «раздевают» инвесторов. Есть риск того, что в очередной раз пострадает отрасль возобновляемой энергетики. В среду НКРЭКУ будет рассматривать вопрос относительно того, уменьшать ли тариф НЭК "Укрэнерго". И уменьшение хотят сделать именно за счет отказа от оплаты за зеленую электроэнергию в 2022 году”, - отметил нардеп.

По его словам, обещанную «зеленым» меморандумом норму о 20% исключили из проекта бюджета 2022 года, а регулятор может исключить необходимы средства в объеме 11,5 млрд грн из тарифа на передачу тока «Укрэнерго».

“Каждый шаг нынешней власти предсказуем. Ее задача – обещать и ничего не выполнять. Тем более, относительно сектора возобновляемой энергетики у нее вообще единственная тактика-это постоянное финансовое давление. Кстати, давление и на ЕБРР, который является инвестором множества проектов ВИЭ в Украине", - сказал депутат.

Он также добавил, что государство не должно ежегодно накапливать долги перед инвесторами.

"Они же не просто останавливают инвестировать, а еще и идут в международные арбитражи. Уже есть примеры даже у нас. Поэтому уменьшение тарифа на передачу «Укрэнерго» за счет обрезания компенсаций на выплаты инвесторам в ВИЭ – путь к новым проблемам и арбитражей”, - подытожил депутат.