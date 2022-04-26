Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что около 10 народных депутатов сбежали из Украины еще до начала полномасштабного вторжение россии. Большинство из них входят в фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом глава Верховной Рады заявил в интервью "РБК-Украина".
По словам Стефанчука, также есть депутаты, которые находятся в официальных командировках за границей. В частности, такие депутаты представляют нашу страну в различных парламентских ассамблеях, таких как НАТО и Совет Европы.
"А есть депутаты, которые еще за несколько дней до войны покинули территорию Украины, и по тем или иным причинам не возвращаются. Таких депутатов примерно десять. Преимущественно все они из одной политической силы, деятельность ее фракции недавно была приостановлена в Верховной Раду – имею ввиду "Оппозиционную платформу – За жизнь", - отметил глава ВРУ.
Тем временем в телеграмм-каналах гуляет список народных избранников, которые вероятно уехали из Украины. Как и указал Стефанчук, большинство из них представители ОПЗЖ.
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