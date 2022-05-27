Об угрозе для столицы рассказал в беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, угроза атаки Киева со стороны россии будет существовать всегда. Это не значит, что украинцы должны бояться этого, однако им следует быть бдительными.

«Можно не бояться. Мы должны опасаться, но не бояться. Как сказала сегодня Маляр очень удачно: "Киев теперь под угрозой будет всегда". Потому что он расположен близко как к РФ, так и до границы Беларуси. Его можно пройти за одни-две сутки. Соответственно, больше покоя не будет», - заявил Арестович, комментируя слова замминистра обороны Анны Маляр.

Соаветник главы ОП также рассказал о том, что россия планирует продолжать давить на Украину еще 5-10 лет.

«Генерал-полковник ВС РФ Владимир Шаманов дал интервью (это "герой" Второй Чеченской войны) и сказал, что "демилитаризация" Украины может занять от 5 до 10 лет, "денацификация". Это предупреждение всем на Западе, и нам, но у нас таких меньше, кто думает, что Минск-3 спасет ситуацию после поглощения части территории. Потом будет снова эскалация, будет Минск-4, пока Украина не закончится. Они уже поняли темпы съедания Украины, и он проговорился по 5-10 лет», - рассказал Арестович.

Напомним, Арестович заявил об "аховой" ситуации на фронте и назвал, что может помочь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко активизировался, помогает путину размещать "Искандеры" и не только.

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