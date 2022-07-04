Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал своей ошибкой строительство российского "Северного потока-2". По словам главы государства, он до последнего держался за мосты, в которые сама россия уже не верила. И его об этом предупреждали партнеры Германии.

"Моя приверженность к газопроводу "Северный поток-2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые россия уже не верила и о чём нас предупреждали наши партнёры", - заявил Штайнмайер.

По словам президента Германии, война против Украины стала причиной "сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических изменений", а последствия этого непредсказуемы и избежать этого никому не удастся. Штайнмайер также отметил, что из-за войны в Украине миру нужна экономическая, военная и политическая переориентация.

Он также добавил, что целью Германии должна стать экономическая независимость от авторитарных стран. Также нужно искать новых партнеров в мире. По его мнению, таковыми могут стать страны Африки, Сингапур и Индонезия.

"Мы должны сделать наши демократии, нашу экономику устойчивыми, не считая наших целей: мировой порядок, основанный на правилах, и либеральная, справедливая и благоприятная для климата глобальная экономика", - сказал президент.

Напомним, Украинцев в Крыму готовят к войне, оккупанты действуют по сценарию Донбасса: что известно.

Как сообщала Politeka, Башни Кремля пошатнулись: в разведке назвали два сценария свержения путина.

Также Politeka писала, что Перелом на фронте все ближе: в ГУР назвали сроки, когда активные боевые действия уменьшатся.