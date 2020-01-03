Игровые автоматы на деньги с QIWI кошелька, которые доступны на казино Vulkan Deluxe, это популярный вариант. Можно играть на деньги онлайн и выводить от 40 до 60 тыс. рублей в месяц на QIWI кошелек. Простое пополнение и быстрый вывод, актуальный список Киви казино можно найти на https://vulkanum.me/vse-casino-vulkan/.

Описание

Играть на деньги с Qiwi и выводить выигрыш на свой счет удобно, быстро и безопасно. Есть два основных варианта внесения депозитов:

  • Перевод из электронных кошельков Киви для тех казино, где есть поддержка данной системы;
  • Платеж прикрепленной к счету картой Qiwi Visa Virtual для любых казино, через меню пополнения банковскими картами.

Все транзакции осуществляются мгновенно. Деньги появляются на счету депозита и становятся доступны для совершения ставок.

Пошаговая инструкция

  • зайти на vulkanum.me и авторизоваться в личном кабинете казино;
  • в меню пополнения счета выбрать QIWI для прямого перевода или VISA/MasterCard для депозита с виртуальной карты Киви;
  • указать сумму перевода и подтвердить платеж;
  • проверить поступление денег;
  • выбрать слот и сделать ставку;
  • после выигрыша заказать вывод денег на QIWI;
  • проверить баланс электронного кошелька или карты и удостовериться, что выплата завершена.

Комиссии установленные казино

Кошельки Qiwi, согласно установленным правилам, предназначены для рублей. Пополнение депозита осуществляется без комиссии. Минимальный депозит составляет 300 руб.

Вывод под дополнительный процент от 5 до 20%. На размер комиссии влияет:

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  • обычный или ВИП статус игрока, определяющийся условиями программы лояльности;
  • количество бонусных денег в сумме вывода;
  • сумма платежа.

Ограничения системы Киви:

  • для статуса «аноним» максимальный объем платежей 40 000 руб. в месяц, сумма остатка на кошельке не более 15 000 руб.;
  • для статуса «стандарт» 60 000 руб. в месяц, остаток на счету не более 200 000 руб.;
  • для статуса «максимум» 600 000 руб. в месяц, остаток не ограничен;

Ввод и вывод средств должны осуществляться на один и тот же счет Киви.

Необходимо не забывать о том, что если деньги попадают на счет мгновенно, то для их вывода необходимо проходить верификацию и подтверждать свой счет в казино. Для этого необходимо отправлять отсканированные документы и дождаться их проверки. После этого последующие выводы будут осуществляться без задержек и комиссий.

В каком казино есть игровые автоматы на деньги с киви кошелька

Самые популярные казино с QIWI депозитами и выводом средств:

  • Игровые автоматы Вулкан
  • Фараон
  • Rox Casino
  • Admiral
  • Вулкан 24
  • Maxbet
  • Миллионъ
  • Вулкан
  • GMS Deluxe

Популярные игры:

  • Fruit Cocktail
  • Columbus
  • Dolphins Pearl
  • Ultra Hot
  • Resident
  • Banana Splash
  • Just Jewels Deluxe
  • Crazy Fruits
  • Bananas Go Bahamas

Выбирайте то казино из списка доверенных, которое не только принимает и выплачивает QIWI, но и предлагает наилучшие бонусы.