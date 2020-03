Весело проводить досуг можно не только вместе с друзьями, гуляя по городу, например, но и в интернете. Вот, краткий список того, чем можно заниматься, когда дома много свободного времени. Например, длительные выходные или каникулы.

Видеоигры – в этот пункт входят, как и одиночные проекты, так и массовые, мультиплеерные онлайн-игры, где нужно отыгрывать роль, или же сокращенно – ММО РПГ.

Онлайн-казино – да, там так же весело, как и в играх, например, но можно ещё и заработать.

Группы, паблики, телеграмм каналы с “мемами”, мемы – это, грубо говоря, смешные картинки.

Итак, остановимся на каждом развлечении подробнее.

Топ четыре веселых одиночных видеоигр:

· Far Cry 3

· Dying Light

· Serious Sam 3: Before First Encounter

· Slot-cash

Far Cry 3 – это не только веселый и крутой шутер, но и лучшая игра в серии. В этой игре главным героем является парень по имени Джейсон Броди, а сюжет рассказывает о том, как группа друзей прыгнули с парашюта в неизвестный остров. Там их схватили пираты. В самом начале Джейсон теряет своего брата – Граанта. А убил его самый харизматичный и прикольный злодей из всех шутеров. Игрок будет захватывать аванпосты, вышки и убывать пиратов.

Dying Light – эта игра рассказывает о выдуманном городе под названием Харан, который закрыли на карантин из-за всплеска неизвестной инфекции, превращающей людей в зомби. Главным героем стал Кайл Крейн. Власти хотят взорвать ядерной бомбой город, так как думают, что в нём не осталось живых людей, а Крейн будет пытаться это предотвратить. Он будет помогать местным учёным разрабатывать вакцину, взрывать здания, чтобы правительство их увидело и делать прочие вещи для спасения. В игре, кстати, присутствует очень много улучшаемого оружия и продвинутая система паркура. Игрок может залезть, куда он захочет, от крыши дома, до огромной смотровой вышки или крана.

Serious Sam 3: Before First Encounter – очередная часть в серии о Серьезном Сэме. Здесь предстоит сражаться против огромных орд инопрешельцев. В среднем на игрока будет нападать от сотни различных врагов. А в последнем уровне это число достигает нескольких тысяч. Но, несмотря на это, у Сэма есть большое преимущество, а именно – большая корабельная пушка, которая стреляет гигантскими ядрами, которые разносят всё и вся.

Времяпровождение путем просмотра мемов

Мемы есть везде – соцсети и развлекательные порталы: Телеграмм, Ютуб, Фейсбук – этот список можно продолжать бесконечно. Но у всех сайтов есть одно общее, мемы везде одинаковы – сверху текст, а снизу картинка. Есть, конечно, подклассы по типу “мемы про котов”, “мемы про видеоигры”, “мемы про жизнь”, но это уже мелочи, всё мемы одинаково весело смотреть.