Известная певица и актриса Анна Тринчер взбудоражила сеть новым видео с красной дорожки, на которой появилась в откровенном черном платье.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и актриса, звезда "Скаженого весілля" Анна Тринчер поделилась в своем Instagram ярким видео с красной дорожки конкурса красоты. 20-летняя девушка произвела настоящий фурор, выйдя в свет в слишком откровенном платье.

Как видно, сначала Анна уверенно шагает по красной дорожке в окружении людей и репортеров, затем с игриво позирует камерам и раздает интервью журналистам. Для выхода певица выбрала роскошное черное платье с широким вырезом на юбке, которое оголило упругие бедра и подчеркнуло декольте и тонкую талию. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и милая улыбка.

В подписи к видео Тринчер написала: "Я НИКОГДА не ходила на конкурсы красоты, потому что, мамуля мне всегда говорила, что я «гарнюня»! И это для меня самый крутой рейтинг! И все девчонки САМЫЕ КРАСИВЫЕ!! Не забывайте, что самая большая красота кроется далеко не снаружи… только внутренней красотой можно покорить любой пьедестал, разрушить все стены и достичь самых видных вершин!".

Напомним, Анна Тринчер рассказала о редкой патологии, которая мешает ей жить: "Спасают только молитвы".

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер ошеломила молодым видом своей мамы, похожа на фотомодель: "Какой я буду, когда подрасту".

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