Интернет-магазины и доски объявлений пестрят схожими предложениями: два-три литра импортных напитков от всемирно известных брендов по цене 200 гривен, а оптовые цены еще ниже, даже иногда достигают 150 грн. Для сравнения: бутылка оригинального напитка с акцизной маркой и гарантированным качеством емкостью 0,7 литра, с учетом всех праздничных акций, будет стоить, по меньшей мере, от 300 до 500 грн.

Да, цены из объявлений подозрительно низкие. И это не случайно. Указанные предложения не что иное как контрафакт, изготовленный из самых дешевых компонентов неизвестного происхождения и сомнительного качества, и как правило, без соблюдения санитарно-гигиенических норм. Поддельные напитки разливают в пластиковые пакеты, которые далее упаковывают в картонные коробки, незаконно стилизованные под изделия популярных мировых алкогольных брендов.

Интернет изобилует объявлениями таких любителей наживы, контрафакт активно рекламируется в Instagram и Facebook, других соцсетях. Ловкие мошенники объясняют феноменально низкую цену по-разному. Будто бы это перепродажа из магазинов беспошлинной торговли duty-free, поэтому не облагается налогами. Другие рассказывают сказки о товаре для ресторанов океанских лайнеров, сегменте HORECA (ресторанный и гостиничный бизнес). Наиболее изобретательные даже расписали, что якобы в «официальные цены» заложен бой тары, затраты на производство бутылки, этикетки, пробки, маркетинговые кампании и т.п., но указанного нет в напитках, разлитых в упаковку bag-in-box (пластиковый пакет в картонной коробке).

«Способ изготовления в двухлитровых паках включает очистку с помощью угольных фильтров, и выдержку в дубовых бочках», - рассказывают чепуху на странице онлайн-магазина, который специализируется на подделках джина, рома и водки. Здесь всегда в наличии широкий ассортимент фальсификата.

Вот еще одно описание контрафактной продукции на ресурсе, способное ввести в заблуждение доверчивых потребителей: «Первый и главный плюс – длительная выдержка, которая в среднем составляет от 2,5 до 7 лет. В состав входят живые коньячные спирты, для которых характерен яркий и выразительный вкус, наполненный тонким ароматом древесины ореха, а также дуба».

Представляете премиальный коньяк, выдержанный семь лет, объемом два литра за каких-нибудь 250 гривен? В это действительно невозможно поверить, но, к большому сожалению, некоторые попадают на удочку мошенников.

Правоохранители блокируют такие ресурсы, а штраф за продажу хотя бы одной бутылки поддельного алкоголя составляет 17 тысяч гривен. Так, в марте 2021 года Государственная фискальная служба Украины объявила о блокировании 44 сайтов, которые специализировались на торговле «паленкой». В течение 2021 года были проведены две спецоперации «Спирт» и «Акциз». В частности, в рамках последней за месяц проверено более 86 тысяч объектов нелегального рынка алкоголя и табака, проведено 384 обыска, открыто 141 уголовное производство. За всю спецоперацию изъято более 246 тысяч литров алкогольной продукции, почти 103 тысячи литров этилового спирта.

Параллельно со спецоперациями правоохранительных органов, легальные участники рынка импортного алкоголя тоже прилагают усилия для борьбы с нелегальным алкоголем. В частности, создан Альянс против контрафактных спиртных напитков, представляющий ведущих мировых производителей крепких алкогольных напитков. В декабре 2021 года Альянс начал в Украине масштабную рекламную кампанию в сети Интернет, которая направлена на информирование населения о рисках для жизни и здоровья, связанных с потреблением контрафактных алкогольных напитков.

Очевидно уже сейчас, что контрафактный алкоголь угрожает не только здоровью, но может стоить жизни. Мошенники, зарабатывающие на плохой осведомленности и низком уровне жизни украинцев, точно не задумываются о последствиях своей деятельности.