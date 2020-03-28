Не прошло и месяца со дня назначения нового правительства, а некоторых министров уже собираются попросить на выход. Речь о министре здравоохранения Илье Емце, министре финансов Игоре Уманском и министре инфраструктуры Владиславе Криклие. Для увольнения всех троих есть весьма веские причины, преимущественно связанные с коррупционными схемами. Ожидается, что кадровые решения будут приниматься в условиях экономического кризиса и эпидситуации в стране очень стремительно.

О том, что кадровый состав нового правительства не продержится в изначальном виде и нескольких месяцев говорили сразу после назначения Дениса Шмыгаля премьер-министром. В конце недели бродившие в кулуарах слухи об отставках начали постепенно подтверждаться. Сначала со ссылкой на свои источники о возможных отставках в Кабмине сообщила «Украинская правда», затем слухи об уходе Ильи Емца фактически подтвердил лично Президент Владимир Зеленский.

Об увольнении Игоря Уманского и почти согласованном новом кандидате на место министра здравоохранения написала также шеф-редактор «Левого берега» Соня Кошкина. Еще один кандидат, который может собирать чемоданы - это Владислав Криклий, к которому также много претензий со стороны участников рынков перевозок и дорожного строительства. К тому же накануне выяснилось, что он вообще может являться «свадебным генералом» в министерстве, а руководят процессами совсем другие люди.

За что увольняют Емца?

По данным Сони Кошкиной, Илья Емец должен написать заявление на увольнение по собственному желанию, при этом на его место уже якобы согласован экс-глава Одесской обладминистрации Максим Степанов. Опыта работе в медицинской сфере, но сейчас в МОЗ нужен скорее кризисный менеджер. Интересно, что уход Ильи Емца хотят организовать без скандалов. Но на самом деле и в пропрезидентской фракции, и в офисе главы государства к нему накопился ряд вопросов.

Ключевой - это слишком быстрые темпы возвращения теневых схем закупок лекарств, о которых говорили общественные активисты. Кроме того, ему также планировали вменить вялую невнятную работу по подготовке страны к пику эпидемии коронавируса. Вряд ли последней каплей стали резонансные заявления Емца о необходимости тратить деньги на лечение только тех, кому еще не исполнилось 65, но как известно, эмоциональная составляющая на Банковой играет не последнюю роль в кадровых решениях.

Чем не угодил Уманский?

Причины потенциальной отставки Игоря Уманского - гораздо шире «официальной версии» о «неудачном» секвестре, которую сейчас активно обсуждают в кулуарах парламента и правительстве. Некоторые СМИ также написали о прямом конфликте с премьером Шмыгалем из-за слишком большого урезания расходов, которое лоббировал Уманский. Кроме того, называют также неприятие самим Уманским глав таможни и налоговой Максима Нефьодова и Сергея Верланова, уволить которых пока не дает Шмыгаль.

Однако есть и еще одна версия, которая мало обсуждается в широких кругах, но активно подтверждается в ближайшем окружении министра. Речь идет о «большой стройке», на которую Уманский решил «посягнуть» в предложенном варианте секвестра несмотря на прямое указание Зеленского - не останавливать ремонт и строительство дорог.

Кроме того, Уманский может поплатиться креслом за желание восстановить на дорожном строительстве старые схемы. Как рассказывают старожилы Минфина, в 2014-2015 году именно Уманский, занимавший тогда пост первого замминистра финансов в министерстве Наталки Яресько якобы вместе с первым замглавы «Укравтодора» Евгением Барахом (известный также как племянник жены экс-главного военного прокурора Анатолия Матиоса) организовал схему сбора определенной части выделяемых из бюджета денег на дорожное строительство. Участники рынка тогда называли 0,5%.

Тут нужно напомнить, что в 2014 – 2015 ситуация в дорожной отрасли была, мягко говоря, аховая, поскольку подрядчики год-полтора не могли получить деньги за уже выполненные работы. И схема якобы как раз была призвана вернуть эти средства. От Минфина в ней, по данным источников, был задействован Олег Мельник, доверенное лицо Уманского, который затем был «переведен» в «Укравтодор» директором департамента финансов.

Мельника Уманский в марте 2020 года назначил своим заместителем, кроме того, повысил в статусе еще одного зама, с которым работал по автородовским вопросам пять лет назад - Василия Шкуракова, который из обычного стал первым заместителем министра.

Сегодня дорожники утверждают, что уже начали получать намеки о необходимости снова уплачивать этот коррупционный «налог» за право работать в отрасли и получать деньги за уже сделанные работы. По словам источника в правящей партии, якобы об этой «инициативе» Уманского узнали «слуги народа» и рассматривают возможность передачи таких фактов в НАБУ и ГБР.

Почему уходит Криклий?

Что касается министра инфраструктуры Владислава Криклия, то вопросы к нему у парламентариев копились еще с предыдущей каденции в правительстве Алексея Гончарука. Среди претензий - нежелание или неспособность побороть коррупцию в «Укртрансбезпеке», разрастание схем теневой аренды в морских портах, поборы с моряков, которые взымает Администрация морского и речного транспорта, отсутствие каких-либо существенных сдвигов в вопросе реформирования «Укрзализныци».

В последние несколько дней Криклий стал еще и фигурантом нескольких скандалов. Во-первых, журналисты обнаружили так называемый «теневой офис» министерства инфраструктуры на Рыльском переулке, из которого, как оказалось, происходит управление всеми теневыми потоками в отрасли. Руководит офисом, по данным СМИ, некто юрист Павел Шевченко, близкий соратник Криклия.

Во-вторых, народный депутат Александр Дубинский обнародовал повестку о вызове Криклия на допрос по скандальному делу о незаконной сертификации иномарок. Пока в качестве свидетеля, но судя по содержанию материалов уголовного производства №12018100000000477, этот статус может очень быстро поменяться на подозреваемого. Согласно фабуле дела, импортеры, будучи в возможном сговоре с сотрудниками Сервисных центров МВД (Криклий возглавлял Главный СЦ до назначения в министерство) организовали незаконную сертификацию и регистрацию нескольких тысяч мексиканских Volkswagen Golf после «дизельгейта» в США. Партнером в этой схеме у Криклия, по словам Дубинского, был все тот же Павел Шевченко.

По информации из окружения министра, «отпетлять» от отставки он собирается благодаря близким связям с главой фракции «Слуга народа» в парламенте Давидом Арахамией. Однако насколько сильно влияние последнего на однопартийцев, станет понятно уже на следующей неделе, когда кандидатуру на увольнение, вероятно, вынесут на голосование. Что же касается остальных двух министров, то с голосами за их отставку проблем не должно возникнуть вообще.

Игорь Паливода