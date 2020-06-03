Заручившись поддержкой влиятельных друзей во власти, известный киевский застройщик и политик Лев Парцхаладзе намерен войти в Национальный совет реформ Украины (недавно переименованный в Офис простых решений). Чем возвращение во власть привлекает бизнесмена, и как его назначение может отразиться на президентской реформе градостроительной отрасли?

Как сообщают Вести.ua, в СМИ появилась информация о том, что один из крупнейших застройщиков Киева, а в прошлом политик и чиновник Лев Парцхаладзе намерен устроиться в Исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, главой которого недавно был назначен экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. По словам источника в Минрегионе, вопрос включения Парцхаладзе в команду Национального совета реформ лоббирует старый знакомый Саакашвили – глава Офиса Президента Андрей Ермак. Также сообщается, что Лев Ревазович хочет вступить в команду реформаторов Саакашвили, чтобы курировать реформы в близкой ему строительной отрасли.

По нашей информации, со стороны исполнительной власти назначение Льва Парцхаладзе в исполком Нацсовета также поддерживает протеже Андрея Ермака в Кабинете Министров – в прошлом основатель инвестиционно-девелоперской компании Eastgate Development, а ныне глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов, у которого есть на то свои мотивы. Помимо дружбы, общих знакомых и похожих бизнес-интересов, у Чернышова с Парцхаладзе немало общего. Оба сделали себе имя и состояние в строительном бизнесе, который по праву считается одним из самых коррумпированных в стране. Оба вошли в Минрегион через двери Киевской облгосадминистрации, где в разные годы занимали руководящие должности. И, самое главное, они всегда поддерживали тесные связи и общие инициативы.

Так, в августе 2019 года профильная ассоциация «Украинский клуб недвижимости», главой набсовета которой был Алексей Чернышов, инициировала открытую встречу с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить проблемы в строительной отрасли и возможные кандидатуры на пост профильного министра. В министры тогда от клуба предлагались и Чернышов, и Парцхаладзе. Парцхаладзе тогда занимал должность первого замглавы Минрегионстроя, и после смены власти очень хотел занять должность министра в новом Кабмине. Тогда этот номер не прошел. Главой министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины стала Алена Бабак, а Парцхаладзе новый министр отправил в отставку. В результате у Льва Ревазовича остался незакрытый гештальт с осложнением в виде обиды на Бабак, и чтобы его закрыть он снова обратился за помощью к влиятельным друзьям.

Впрочем, очень важно понимать, кто тянет в окружение Владимира Зеленского главного застройщика времен Петра Порошенко и главу его областного избирательного штаба, и то, что движет Львом Парцхаладзе, и как он сам видит реформу градостроительной отрасли. Как известно, чтобы предвидеть будущее, надо заглянуть в прошлое и вспомнить, кто такой Парцхаладзе, и чем он известен как чиновник и бизнесмен. Если опустить все скандалы с упоминанием фамилии Парцхаладзе, он в первую очередь известен как застройщик, имя которого связывают с инвестиционной компанией «XXI век» (один из ведущих девелоперов Украины), торговой сетью «Квадрат», сетью ресторанов быстрого питания «Швидко», несколькими столичными ресторанами, офисами в Киеве и других крупных городах, сетью 3-5-звездочных гостиниц, жилыми комплексами премиум- и бизнес-класса по всей стране и многими другими активами.

Очевидно, что Лев Ревазович человек весьма обеспеченный, и заработал свое состояние на коррумпированном строительном рынке задолго до реформаторских инициатив команды Зеленского. Тогда зачем ему менять градостроительную отрасль и сложившуюся в ней систему отношений, которая и позволила ему стать миллионером? Чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно сперва ответить на другой – что сделал чиновник Парцхаладзе для реформы строительного рынка и установления равных правил игры для всех его участников?

Лев Парцхаладзе занимал должность первого заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ почти три года – с ноября 2016 по сентябрь 2019 г. За это время никаких реформ в отрасли замечено не было, зато сам Парцхаладзе был на виду – он неоднократно становился героем антикоррупционных журналистских расследований программы «Наші гроші», а его имя регулярно упоминали в связи с незаконными застройками в столице и Киевской области.

По информации издания «Моя Киевщина», на должности замминистра Парцхаладзе имел возможность выдавать любые разрешительные документы на строительство через полностью подконтрольного ему начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Сергея Кузьмина, который лишился этой должности после отставки покровителя. До расформирования именно ГАСИ всегда была одним из наиболее коррумпированных органов, а Парцхаладзе обвиняли в том, что он саботировал введение электронных услуг, желая сохранить управление в ручном режиме. В это же время чиновник Парцхаладзе через подконтрольные ему частные компании заканчивает незаконное строительство в историческом центре Киева – 15-этажный отель по адресу Лютеранская, 14В, который получил прозвище «дома-монстра на Лютеранской». В подконтрольной замминистра ГАСИ закрыли глаза на то, что высотность домов в центре Киева ограничена генпланом на уровне 27 метров и дом не отвечает не только старым, но и новым нормам, введенным самим Парцхаладзе.

Изменение государственных строительных норм (ГСН) в 2018 году можно назвать если не гениальной, то главной «реформой» в жизни Парцхаладзе на министерской должности. В 2018 году топ-чиновник Минрегиона пролоббировал изменение ГСН, которыми вводилось ограничение максимально допустимых процентов застройки земельных участков во время размещения новых жилых домов. В результате у застройщиков и покупателей квартир по всей стране возникла большая проблема – по новым нормам невозможно сдать в эксплуатацию жилые дома, которые они начинали строить по старым ГСН. И когда все задались вопросом «Что делать?», Лев Ревазович уже был готов «помочь» игрокам рынка решить эту проблему, предложив им по-реформаторски простое решение. По его инициативе при Минрегионстрое был создан Научно-технический совет (НТС), который «за большое спасибо» проверял стройки на предмет отклонения от норм ГСН, и выдавал вежливым застройщикам разрешения на введение жилья в эксплуатацию. Вот такая простая и гениальная «реформа», которую в любой момент можно повторить, сидя в кресле министра или члена исполкома Нацсовета реформ.

Для министра Бабак эта история была одной из главных причин для отставки Парцхаладзе и его людей, после чего он потерял влияние на ГАСИ, Научно-технический совет при Минрегионе и вернулся к руководству своей Конфедерацией строителей Украины (КСУ). По мнению участников рынка, с марта этого года Парцхаладзе через свою конфедерацию умеренно критикует анонсированную Президентом Украины реформу ГАСИ. «Вопрос для нас всех важный – что мы взамен получим, чтобы не получилось, что вместо одного дракона мы получим четырех», – заявлял Парцхаладзе на одном из круглых столов, организованных КБУ. Он акцентирует на том, что автор этой реформы неизвестен, и что перед тем, как ликвидировать ГАСИ, нужно понять, что именно не работает в этом органе. Мол, Президент поспешил с началом реформы и следовало поговорить с участниками рынка, вот хотя бы с КБУ.

Впрочем, как настоящий Лев с большой буквы, Парцхаладзе не сдается. По информации «Апострофа», Лев Ревазович вступил в союз за остановку реформы ГАСИ с «братьями Алексеем и Юрием Горовыми, которые вот уже почти десять лет плотно связаны со строительным бизнесом». Также в числе противников реформы ГАСИ журналисты называют и давнего друга Парцхаладзе – министра Алексея Чернышова, который напрямую ответственен за проведение реформы и у которого можно обнаружить личные интересы в строительной отрасли. «До прихода во власть он и сам был застройщиком. Кроме того, СМИ неоднократно писали о связях Чернышова с известными киевскими застройщиками Андреем Вавришем и Дмитрием Исаенко, для которых назначение Чернышова министром стало настоящим джек-потом, ведь пока тот тянет с созданием нового органа, они могут практически бесконтрольно продолжать свои стройки в столице, законность которых многие называют сомнительной. Как, например, скандальную застройку береговой линии Днепра на Подоле».

Когда анализируешь эти запутанные связи представителей бизнеса и власти, вспоминаются слова экс-главы Минрегионстроя Алены Бабак о «танцующей на костях» строительной мафии, которая зимой этого года таки добилась ее отставки с поста министра, но так и не смогла вернуть былое влияние. Тогда, кстати, Бабак четко указала, кого она подозревает в лоббировании ее увольнения: «Я также хочу сказать тем, кто начал борьбу со мной лично в прессе из-за аннулирования разрешения на Ольшанской, на Гоголевской, и эти люди скоро начнут строительство возле дворца "Украина" — друзья-киевляне не будут стоять в стороне». Интересантами указанных Бабак строек являются Вавриш и Исаенко. Впрочем, тогда отставка Бабак им не помогла, но, похоже, сейчас есть возможность отыграть ситуацию.

Понимая риски снова остаться за бортом в результате реформы градостроительной отрасли, Парцхаладзе, Чернышов и компания, похоже, решили ее «сделать вместе» – возглавить и переделать под себя. Судя по всему, именно для этого Парцхаладзе и деллегируется в исполком Нацсовета реформ при Саакашвили. Лев Ревазович должен сделать следующее: программа максимум – сменить вывеску, но сохранить ГАСИ или программа-минимум -расставить нужных людей в новосозданных органах.

Напоследок стоит сказать, что градостроительная реформа – это большая тема, которая заслуживает отдельного внимания. Мы сознательно вынесли за скобки анализ ее преимуществ и еще большого количества недостатков, сосредоточившись на хитросплетениях связей между крупнейшими игроками рынка, для которых отсутствие этой реформы благо, а ее проведение – зло. Чтобы понять их логику, нужно ответить на один простой вопрос: если инициированная Президентом Украины реформа имеет целью введения одинаковых правил игры для всех участников строительного рынка (тезис, официально декларируемый, но, конечно, весьма спорный), будет ли заинтересован в ее проведении монополист-застройщик с большими связями в высших эшелонах власти?