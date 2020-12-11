А может, нам под шумок таки построили вторую нитку магистрального трубопровода от небратьев? Только качают по нему не газ, не бензин с дизелькой, а вторичный продукт (читайте пророческую «Москву 2042» В.Войновича). Или без трубопровода обошлось, но пристрастие нашей власти к вторичному продукту выглядит непреодолимым.

Вот смотрите. Премьер Денис Шмыгаль наконец-то разродился откровением, что после беспрепятственного празднования праздников (за вычетом Старого Нового года?!) введут жесткий карантин — это как неизбежное похмелье после обильного возлияния. Зато украинцы посетят рождественские ярмарки, а ФОПы, занимающиеся уличной торговлей, хоть что-то заработают.

Это отчасти то, чего требовал малый и средний бизнес. Особенно, если учесть, что введение кассовых аппаратов для ФОПов отложено на год.

Но если б такие решения власть приняла самостоятельно и заблаговременно, еще в ноябре, то это было бы мудрым руководством и успешной коммуникацией с обществом. Но когда это произошло под давлением протестующих, то это публичное употребление вторичного продукта. И теперь у ФОПов, конечно же, появятся новые требования!

А зацените, что приключилось в Кривом Роге.

Сначала в ОП нагнали такого ажиотажа насчет выборов в родном городе Владимира Зеленского, что сами испугались возможного поражения. Потом договорились с Ринатом Ахметовым, чтобы он, типа, помог, выдвинув на пост мэра своего менеджера, то есть, расписались, что «новые лица» на содержании у старых олигархов. Потом в первом туре убедились, что криворожане оценили альянс с олигархом по достоинству. И теперь пришлось Ахметова уже умолять, чтобы он обеспечил снятие Юрия Вилкула, без пяти минут победителя. Ахметов — человек деловой, его услуги всегда обоюдны.

Но конце этих похабных маневров кандидат от «Слуг» все равно с треском проиграл — уже не Юрию Вилкулу, который снялся, а шедшему третьим Константину Павлову от ОПЗЖ!

В сухом остатке:

окружение Зеленского засветилось в явной смычке с олигархатом;

цель достигнута не была — своего мэра на родине президента не получили;

Ахметову все равно остались должны;

у противников Зеленского появился повод веселиться и злорадствовать.

Вот что это как не привселюдная дегустация властью того самого продукта? И главное — а зачем? Ведь в Киеве же, который, будем объективны, политически куда важнее, с переизбранием Виталия Кличко власть заранее смирилась! И вела себя относительно пристойно.

Кстати, а что необходимо по бизнесу Ринату Леонидовичу? А повышения тарифов на электроэнергию, бюджетные выплаты шахтерам и снятие запрета на поставку угля из ОРДЛО. Поэтому следите за новостями и платежками!

Или вот еще один характерный пример.

Исключительно из жадности и понтовитости офис президента рассорился с большинством мэров крупных городов в надежде, что их не переизберут. А теперь приходится искать пути к примирению (или примэрению — как правильно?).

В частности, в Днепре пришлось таки уволить совершенно случайного и бездарного главу ОГА Александра Бондаренко и назначить нового-старого Валентина Резниченко — первого номера областного списка партии «Пропозиция», которую создал Борис Филатов, триумфально (80%) переизбранный мэром Днепра.

Филатов постоянно критиковал того же Бондаренко и областную власть в целом. И если бы в Киеве его услышали до выборов — офис президента проявил бы государственную мудрость. А после выборов, выигранных тандемом Филатов-Резниченко, это выглядит уже уступкой победителям. Оно, конечно, лучше поздно, чем всегда мимо, но согласитесь, есть в этом что-то с привкусом вторичности, не правда ли?

Кстати, нашим олигархам особо праздновать нечего. У них начинает возникать все больше проблем с пресловутым внешним управлением. Им почему-то казалось, что эта беда их минует, и «свою территорию» они будут грабить сами. Ан нет — западные корпорации обладают завидными аппетитами и раскрывают рты и на украинскую землю, и на немногие еще функционирующие промышленные предприятия, и на остатки скудного бюджета. С намерением жестко отодвигать в сторонку наш олигархат, вне конкуренции теряющий нюх и хватку.

Но с чего начиналось?

С Павла Лазаренко, точнее, с его ареста и посадки американской Фемидой. Вот тут все наши крупные бизнесмены и перепугались до неприличия. И начали перед Западом заискивать — потому что рыльца-то не пушку, а натурально в щетине. И своих прикормленных политиков на смотрины и кастинги в Штаты и Европу таскать. Да, это была инициатива из Украины: желание наших бизнесменов и общественных деятелей найти себе хозяина и прогнуться под него, чтобы он закрыл глаза на те фокусы и беззакония, что они вытворяют. Стать хрестоматийными «своими сукиными сынами». Понятно, что Запад воспользовался возможностью.

И все это вместо того, чтобы сделать свой бизнес честным, прозрачным и, соответственно, малоуязвимым для давления! Не стройте теневых схем ухода от налогов ни в гривне, ни в долларе, и Госдеп сразу станет волновать куда меньше. А также отпадет необходимость покупать место на каком-нибудь молитвенном завтраке по поводу инаугурации очередного временного хозяина Белого Дома.

Как учит нас ВАЗ (и это как раз возможно!), надо просто перестать кормиться на бюджете и госмонополистах, втюхивая им втридорога электроэнергию, тепло, нефтепродукты, металлопрокат и прочее.

Но ведь это не путь нашего олигархата. У нас же, несмотря на пышные громкие реляции в прессе, ни один крупный промышленный бизнес не прошел IРО в полном объеме и по западным стандартам. Поэтому и приходится заигрывать с Западом, обслуживать, притворяться то футбольным меценатом, то покровителем современных искусств, а то и вовсе сторонником «открытого общества».

И что, разве здесь не «благоухает» вторичным продуктом?

А уж какие любители этой субстанции внезапно обозначились в Минобороны! Мастера безжалостного самоубийственного пиара, снайперы по стрельбе себе в ногу и другие важные части тела (то есть, не в голову).

Солидное — в других странах — министерство решило… потроллить журналиста Юрия Бутусова, как бы пригласив его к себе на работу в твердой уверенности, что, конечно, откажется. Потому что строем ходить не умеет. А он — согласился. И публично потребовал собеседования с министром обороны для обсуждения плана построения современной дееспособной армии.

В министерстве с запозданием сообразили, что могут просто не понять половину из того, что им будет предлагать Бутусов, и резко дали заднюю. При этом запуская информационную дымовую завесу — то есть, начали откровенно врать. О том, что на собеседовании Бутусов не продемонстрировал необходимый уровень компетенции. Ага, и подворотничек у него неподшитый, как при «совке»…

А как он мог «соответствовать», если собеседования-то не было! Просто позвонил мелкий начальник из отдела кадров, но Юрий сообщил ему, что будет разговаривать с тем, кто принимает решения. На этом все «компетенции» и завершились.

История немедленно разлетелась по Интернету, ее принялись массово комментировать, а министерство обороны (тупого троллинга?) употреблять. Что употреблять? Сами догадываетесь.

А может, в новом году начать новую жизнь, а вот это все старое прекратить? Власти прекратить вести себя как соль земли, и в результате публично жрать имиджевое дерьмо. А обществу перестать надеяться на чудо и требовать не полумер, не отмены каких-то кассовых аппаратов, а принципиальной смены модели власти. Что и сделает все описанное выше невозможным по определению.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для «Политеки»