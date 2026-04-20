Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове еженедельно получают местные жители, которые приобщаются к донорству крови, сообщает Politeka.

Недавно наборы с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Харькове от благотворительного фонда Виктории Кинзбурской – Кинза Харьков получили 49 человек.

Организаторы отмечают, что это не просто пакеты с продовольствием, а способ поблагодарить доноров и показать, что город и благотворители рядом в сложные времена.

Каждый желающий получить помощь должен зарегистрироваться заранее через специальную форму. После обработки заявок с донором связываются, чтобы договориться о получении набора.

Для оформления необходимо иметь оригинал справки о сдаче крови или ее заверенной копии, паспорте и идентификационном коде. Выдача производится только лично донору, чтобы гарантировать точное получение пакета.

Организаторы отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове помогают не только материально, но и эмоционально, ведь каждый получатель испытывает поддержку и заботу общества.

Благотворительный фонд постоянно благодарит всех, кто приобщается к донорству, подчеркивая, что каждый пакет - это также благодарность за спасенную жизнь.

Кроме того, волонтеры отмечают, что очереди за продовольствием организуются только среди оформивших заявку, чтобы избежать скопления людей и обеспечить безопасность.

Наборы содержат необходимую пищу, позволяющую поддержать питание в условиях ограничений и сложной ситуации, а получение помощи часто становится дополнительным стимулом для доноров сдавать кровь и спасать жизнь других.

