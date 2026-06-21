Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предоставляет Гуманитарный волонтерский центр «Гостиная хата», сообщает Politeka.

В благотворительном фонде рассказали, что организация периодически снабжает людей бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Одессе.

Одна из последних крупных выдач состоялась 20.04.2026 в 12:00. Тогда в центре была организована раздача наггетсов для внутренне перемещенных лиц.

Получить этот вид помощи могли все переселенцы без привязки к получению базовых наборов. Количество предоставленного продовольствия на одну семью зависело непосредственно от количества людей в семье.

Отдельно волонтеры напомнили о действующих правилах работы организации, действующих в центре с 10.02.2025.

Согласно установленным нормам, благотворительная ячейка способна выдавать только 50 наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Одессе в день.

Главный приоритет в очереди на получение продовольствия имеют именно новоприбывшие граждане. Этот срок исчисляется со дня регистрации справки внутри перемещенного лица.

Наборы для людей выдаются раз в месяц в течение первых трех месяцев после переезда.

Также поддержка доступна и другим категориям населения, которые могут обращаться за продовольственными наборами один раз в два месяца.

В этот перечень входят многодетные семьи и матери, самостоятельно воспитывающие детей, при предъявлении официальной справки.

Также помощь оказывают семьям, в которых есть беременная женщина, и одиноким людям с инвалидностью первой или второй группы.

Что касается пожилых людей, то наборы назначаются людям в возрасте от 70 лет, проживающим самостоятельно или семьям, состоящим из двух пенсионеров такого же возраста.

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