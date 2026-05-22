Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе выдает Гуманитарный волонтерский центр «Гостиная хата», сообщает Politeka.

Организация предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе. Важным условием является то, что переселенцы проживают в городе и отвечают определенным критериям.

В частности, одна из последних выдач состоялась 20.04.2026 в 12:00, когда в центре организовали раздачу наггетсов для всех внутренне перемещенных лиц.

Получить такую ​​помощь люди могли без привязки к выдаче основных наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Одессе, а их количество на семью определялось в зависимости от численности семьи.

Благотворительный фонд работает по адресу улица Водопроводная, 13, где и проходят все выдачи. В то же время, в центре напомнили о важном обновлении и действующих правилах предоставления продовольственных наборов.

Порядок выдачи помощи был изменен, поэтому действуют четкие ограничения для оптимизации работы организации. Волонтеры выдают всего 50 наборов в день, а главный приоритет в очереди предоставляется именно новоприбывшим переселенцам.

Отсчет этого статуса начинается со дня регистрации справки, а сама поддержка для вновь прибывших выдается один раз в месяц в течение первых трех месяцев после переезда.

Другие категории граждан могут рассчитывать на продовольственную поддержку, но уже с периодичностью один раз в два месяца.

К этому перечню относятся матери, самостоятельно воспитывающие детей, при условии обязательного предъявления соответствующей справки. Также получить пакеты могут семьи, у которых есть беременные женщины, и многодетные семьи.

Источник: Гуманитарный волонтерский центр «Гостиная хата»

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: какая информация была предоставлена.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: кто может получить 1000 гривен.

Как сообщала Politeka, Шанс для пенсионеров в Одессе: какая гуманитарная помощь доступна пожилым украинцам и не только.