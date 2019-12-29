Модель Деми Роуз опубликовала очередное пикантное фото

Известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.

Как сообщает Politeka.net, новое фото девушка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Как известно, модель сейчас проводит отдых в Египте. На очередном снимке Деми продемонстрировала свою сногсшибательную грудь, а облачилась девушка в разноцветное платье с огромнейшим декольте.

А перед с соблазнительной улыбкой красотки не устоял никто - всего за каких то шесть часов пост собрал более трёхсот тысяч лайков.

Ранее Деми Роуз поделилась пикантным видео, на котором находится в джакузи вместе со своей подружкой. Облачилась красавица в купальник золотого цвета, который прекрасно подчеркнул ее феноменальные формы. Деми не упустила момент и показала свою фигуру с разных ракурсов и даже вблизи.

Известная британская модель Деми Роуз, которую часто называют новой Кардашьян, обожает сниматься в различных фотосессиях, но больше всего она любит откровенные снимки, где на ней минимум одежды.

Девушка не устает размещать на своей странице в Instagram пикантные фото, где демонстрирует свои прелести – огромную грудь и пышные бедра. За жизнью Деми Роуз следят почти 11 миллионов людей.

Известно, что рост Деми всего 157 сантиметров. Несмотря на неидеальные параметры для модельного бизнеса, Роуз приглашают сниматься известные журналы: «For Him Magazine» и «Nuts».

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

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