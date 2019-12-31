Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась снимком с отдыха

На фото Регина расположилась на лежаке. В этот раз Тодоренко показалась в синем боди. В одной руке она держит стакан апельсинового сока. Рядом с ней стоит бокал, можно предположить, шампанского, а снизу стоит поднос с едой и напитками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Выпиваю апельсиновый сок за всех ЗОЖников этого года, отлеживаюсь на солнце за всех лентяев , раздражаю и одновременно мотивирую тех, кто постоянно твердит «а, ну, конечно, срубила бабла и греет пятки в пятизвездочном отеле». Пусть в новой декаде ваши мысли трансформируются из «не могу» в «я делаю, я создаю».", - написала под фото Тодоренко.

Также она добавила, что каждый должен достичь своих целей и найти на это силы:

"Пусть хватит здоровья и сил на достижение своих целей, на заботу о близких, на открытия бизнеса, создание потрясающего проекта и т. д.", - заключила Регина.

По фото отметилась и Леся Никитюк. Она написала: "Сладкая".

Другие фанаты также оставили комментарии:

"В почему сама?)что это за отдых в одиночку?", "Лучше бы на Родине Новый год справляла", "Спасибо!!! Надеюсь так и будет!)))", "За себя еще выпей", "Какие хорошие поздравления".

Сообщалось, что горячая Тодоренко покорила видом без одежды.

Так Тодоренко решилась заняться серфингом. Она опубликовала в блоге Instagram несколько снимков в воде, на которых Регина стоит на доске для серфинга.

Сложно не обратить внимание на формы Регины, затянутые в купальник: крепкие ноги и тонкую талию. Но сама красавица высказалась о своей фигуре в весьма грубой форме.

"В прошлом году я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад”, - написала в посте Тодоренко.

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