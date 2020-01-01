Известная украинская певица София Ротару отметила Новый год со своей семьей

Семейные кадры появились на страницах в Инстаграм самой артистки, а также ее 18-летней внучки Сони Едокименко, пишет Politeka.net, (Чтобы просмотреть видео, досскрольте до конца).

На первом снимке запечатлены София Ротару, ее сын Руслан с женой Светланой, а также сама София и ее брат Анатолий, которые сидят у нарядной елки. На втором – сама София Михайловна сфотографировалась на фоне символа Нового года в белоснежном джемпере и поздравила поклонников с праздником.

«С наступающими праздниками, дорогие мои! Удачи и хорошего настроения! ❤️», - написала певица.

Тем временем фанаты восхитились тому, как хорошо выглядит 72-летняя Ротару.

Они присоединились к поздравлениям и забросали свою любимицу многочисленными лайками.

«Красотка», «Любим очень и ждём в России!», «С наступающим вас София Михайловна счастья здоровья вы очень красивая и вечно молодая», «Невероятная красавица!», «Родная наша! С наступающим! Будьте счастливы и здоровы!», «Наша королева и вас с наступающим», — прокомментировали пост подписчики.

Ранее мы писали, что бывший директор звезды, Ольга Коняхина, которая отсидела за аферу с фейковыми концертами, расказала, что Ротару несколько раз делала операции. По словам Коняхиной, артистка обращалась к хирургам в элитной клинике Санкт-Петербурга.

Бывший директор заявила, что звезда делала круговую подтяжку лица, а фигуру не трогала, ведь она у Ротару нормальная.

Напомним, Ротару устроили настоящий ад в РФ, "добавили" и от Путина

А еще Politeka сообщала, племянница Ротару едва удержала прелести в откровенном топе: "идеальные формы"

Также Politeka сообщала, что племянница Ротару обтянула прелести в тесную кофточку