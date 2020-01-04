Миллиардерша была под текилой

Самая молодая миллиардерша США Кайли Дженнер из семейства Кардашьян опубликовала новые провокационные фотографии

На снимках 22-летняя красотка выставила напоказ пышную грудь в откровенном платье, пишет Рoliteka.net.

В кадре Кайли предстала в блестящем платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркнуло ее формы. Ее образ завершали стильные аксессуары. Аж дух перехватило от такой красоты.

Стоит отметить, в таком образе девушка отдыхала с друзьями и выглядит изрядно выпившей. На одном снимке Дженнер закрыла глаза, а на втором - нагнулась, придерживая грудь и широко улыбаясь.

Из поста девушки следует, что она выпила текилу.

За шесть часов публикация Дженнер собрала более шести миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились звездой и даже признавались в любви.

Сейчас на Кайли подписано 156 миллионов человек.

Напомним, Кайли Дженнер продемонстрировала пикантные кадры в компании своей лучшей подруги.

Так, звезда опубликовала фотографию, где она позирует со своей подругой и моделью Анастасией Карниколау.

Девушки подобрали платья со змеиным принтом, но разного оттенка. К образам они выбрали одинаковые сумочки Prada в разных оттенках. Кроме того, их волосы собраны в пучки на затылке, а на лицах подобный макияж в нюдовых тонах.

При этом рука Кайли лежит на бедре подруги, а та в свою очередь держит звезду за талию.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер похвасталась откровенными фото.

Пикантные снимки появились в Instagram звезды.

На черно-белых снимках Кайли Дженнер позирует в кружевном белье на кровати.

«Так горячо», «Ты огонь», - написали изумленные подписчики.

Напомним, Кайли Дженнер известна как участница реалити-шоу “Семейство Кардашьян”, в котором она принимала участие с 10 лет. В подростковом возрасте она пошла в модельный бизнес.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер показалась в откровенном наряде да еще и с "аппетитной" подружкой под руку.

На фото в сети в кож-лаке, кому-то из поклонников материал показался латексом. Голубой цвет выбрала сама звезда, ее эффектная подружка облачилась в идентичное изделие, но только яркого оранжевого цвета.

Напомним, что Кайли Дженнер натянула латекс и померилась прелестями с горячей подружкой: "все аж выпирает"

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер натянула латекс и померилась прелестями с горячей подружкой: "все аж выпирает"

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