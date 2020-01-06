Популярная украинская исполнительница Тина Кароль в эфире шоу «Голос» призналась, что ревнует Дана Балана к Насте Каменских

Как сообщает Politeka.net, видео-анонс нового сезона программы опубликовали в фан-аккаунте певицы в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео Тина Кароль публично заявила на вопрос Каменских, не ревнует ли она своего коллегу к новой судье : «Да, я ревную, да», после чего камеру перевели на певца Дана Балана. Мужчина страстно посмотрел на Кароль в ответ.

На втором видео Дан Балан говорит о двух королевах – черной и белой. Новая черная Королева – это Настя Каменских, а белая – Тина Кароль. Он отметил, что любит играть в шахматы и предпочитает белую королеву.

Потап отметил, что черная королева занята.

В комментариях под отрывками видео поклонники творчества Тины Кароль написали, что думают по поводу смелых фраз любимых исполнителей.

«Вот это шахматист 👏👏👏», «Наиграно», «Мне обидно как он мог», «Ну хорошо что спойлер👍👍👍,а то если бы так показали в выпуске то я представляю уже коменты против Дана и Тины...😂😂😂», «Не знаю что там происходит, но Голос явно будет весёлый 👌😉😅», «Второй сезон сериала ДанТина стартует с 19 января 😂», «Ключевая фраза - а я люблю играть в шахматы! Дан дал понять что все это шоу-игра и нечего более.», «Чёрная королева уже занята 😂 та и белая думаю тоже 😁😀😈❤», «Я в нём разочаровала, некрасиво он себя повел», «Боже, как же мне нравиться это лицо Дана. А то что сказала Тина меня даже не удивило 😂», «По Дану видно, а что ты говоришь», «Если у людей правда отношения, то они их не афишируют», «да,например как Тина и Потап», – пишут в сети.

Напомним, что ранее Тина Кароль засветила прелести прямо на сцене, перед которой сидел Дан Балан. Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кароль дает выступление в ярком красном платье, которое подчеркивает ее формы. А разрез на ногах демонстрирует идеальную фигуру девушки.

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