Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра показала фото с отдыха

На снимке Котова позирует в одном купальнике. Можно оценить на фото идеальный животик Татьяны. Певице понадобились солнцезащитные очки. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всем Счастливого Рождества. А я тут готовлюсь к сегодняшнему концерту. Обычно всегда что-то пишу перед каждым концертом, но не всегда такой прекрасный вид и солнце. Классно-то как. Угадай, какую песню буду точно петь ?", - написала Котова.

Фанаты также поздравили Татьяну с Рождеством. Также отметили ее прекрасные формы и делились предположениями, что будет петь знаменитость. Еще пользовать отметил, что "Осторожно. Очень горячо" на фото.

Ранее мы сообщали, что бесстыжая экс-ВИА Гра показала упругие формы и свой главный секрет в купальнике.

Татьяна Котова является активным пользователем сети. Певица ведет здоровый образ жизни, правильно питается, о чем постоянно рассказывает своим подписчицам на своей странице в Инстаграм. Там же она публикует различные снимки довольно откровенно характера, на которых показывает свою идеальную фигуру.

Так, на новом снимке Котова позирует на велосипеде в цельном купальнике синего цвета, выставив на всеобщее обозрение свои упругие ягодицы.

Сообщалось, что Экс-солистка ВИА Гра Татьяна Котова решила показать все и сразу.

На новом опубликованном снимке артистка позирует в спортивном белье.

Полупрозрачные топ и трусы белого цвета так эффектно "обвили" пышные формы Котовой, что публика в сети просто "обезумела" от увиденного. Каждый второй пользователь, наперебой, спешит сообщить артистке о том, что а) он ее хочет, б) что она "невероятная".

Еще бы - пышногрудая блондинка - обладательница выдающихся форм, да одни пышные локоны ее прически чего стоят.

Напомним, фигуристая экс-ВИА Гра показала самое сокровенное в пикантном купальнике

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А еще Politeka сообщала, что знойная блондинка из ВИА Гры еле удержала свои "персики" в жарком топе



