Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, предстала в эффектном образе
Пикантные кадры отобразили сразу несколько "излюбленных аспектов" жизни многих мужчин мира. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.
Так на новом опубликованном фото, девушка позирует у канатов боксерского ринга или же клетки, где обычно дерутся бойці ММА - дама без особых зазрений совести расставила ноги, будучи в белом спортивном и просвечивающем белье. Студийный кадр получился откровенным и стильным одновременно - Омович примерила также боксерские перчатки красного цвета и одну из рук опустила в интимную женскую зону.
Стоит также отметить, что объемная грудь модели частично "прорвала" оборону тесного белоснежного и, похоже, частично мокрого бельевого топа - потому и грудь популярной в сети украинки на снимке частично была обнажена:
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«Интересно если загрузить сейчас фото, оно зайдёт? Или уже поздно Хе*овый я блогер походу 👋 P.S. Какой ваш любимый вид спорта? Мне всегда нравился бокс и баскетбол», - подписала Алена Омович свой новый снимок.
Поклонники просто в восторге от увиденного - пишут в комментах под под фото, что о таком представленном "пейзаже", как на фото - излюбленный многими вид спорта и горячая красавица в центре событий - "мечтают почти что все мужчины" и о том, что снимок, просто сражает наповал.
Ранее украинка, которую из-за любви к пластике и желания подрихтовать свои природные женские размеры под мега-популярные пышные формы армянки-американки, называют местной Ким Кардашьян. Перед Новым годом модель покрасовалась, вероятно, на морозе раздетой.
Так на новом опубликованном фото артистка вся в белом - кружевном низе бельевого комплекта, пушистой шапке и варежках - красуется на балконе. Модель повернулась к фотографу спиной, но при этом отчетливо видно, что ее объемная грудь обнажена и она прикрыла ее руками.
Поклонники нахваливают "украинскую Кардашьян", пишут, что такая "горячая красотка" - предел мечтаний любого мужчины. Некторые запереживали, не простудится ли раздетая до трусов красавица.
Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".
Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.