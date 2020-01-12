Известная российская певица Анна Семенович мокрое фото

На снимке Анна позирует в воде в черном купальнике. Семенович подняла одну руку, а второй держала бокал с каким-то напитком. На фоне можно увидеть пальму, предположительно, Анна находится в отпуске. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оставить комментарии или лайки. Фото было опубликовано в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что соблазнительная Семенович впечатлила сочными формами в лазурной воде.

Семенович начала активно публиковать снимки с отдыха на Сейшелах. Так, она показала свою пышную грудь в разноцветном купальнике, сидя в бассейне с видом на лазурную воду. Фотографии получились очень красивыми, а сама Семенович на них – пленящей фигуристой красоткой.

«Я каждый день жадно смотрю на эти красоты и хочу сохранить их в своей памяти. Это теплое солнце ласкает мою кожу, а океан качает на волнах, щебетание птичек успокаивает в тенёчке, и я сладко засыпаю. Ценю каждое мгновение своей жизни и благодарю вселенную за возможности... А ещё , буду очень благодарна вам за лайки, это даст мне мотивацию не лениться и больше снимать для вас сторис», – написала она в посте под фото.

Сообщалось, что располневшая Семенович напугала россиян внешним видом.

Российская певица Анна Семенович показалась на новогоднем концерте в розовой шубке и черном платье - но, ее фигура в реальности совершенно не та "фигура", которую она активно демонстрирует в соцсетях.

Кажется, что артистка существенно располнела и даже черное платьице и аксессуары не смогли "скрасить" ее полноту.

Как бы там ни было, в сети активно "пошумели" на эту тему, но и отметили, что рождественские расцветки - очень к лицу пышногрудой артистке.

Напомним, Семенович сильно располнела и напугала внешним видом на отдыхе

А еще Politeka писала, что пышногрудая Семенович показала райское наслаждение на камеру

Также Politeka сообщала, что раздетая Семенович показала свои "кокосы" крупным планом



