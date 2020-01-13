Скандал в королевской семье Великобритании получил продолжение, поскольку свое мнение высказала Елизавета II

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал Mash.

«Сегодня моя семья конструктивно обсудила будущее моего внука и его семьи. Мы полностью поддерживаем желание Гарри и Меган жить новой жизнью. Мы предпочли бы, чтобы они оставались полноправными членами королевской семьи, но уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи», - говорится в сообщении.

При этом королева Елизавета уточнила, что «Гарри и Меган ясно дали понять, что они не хотят зависеть от государственных средств в своей новой жизни».

«Поэтому мы решили, что будет переходный период, в течение которого герцоги будут проводить время в Канаде и Великобритании», - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, Меган Маркл и принц Гарри уготовили сюрприз королевской семье. Об этом пишут британские СМИ, ссылаясь на свои источники в Букингемском дворце.

Как известно, Маркл и Гарри планируют поучаствовать в телевизионном интервью Tell-all US, в котором они хотят рассказать свою "историю".

Журналисты утверждают, что это может обернуться катастрофой для королевской семьи. Команда пиарщиков, которую Меган Маркл наняла в США, уже контактирует с некоторыми крупными сетями в Штатах и знаменитой Опрой Уинфри.

СМИ утверждают, что принц Гарри с Меган Маркл могли бы использовать американскую телевизионную платформу, дабы попытаться обеспечить "хорошую сделку" со старшими членами королевской семьи во время переговоров в Сандрингеме.

"Может быть, они получат больше денег, если согласятся не разговаривать", - выдвигают такую версию журналисты намекая на то, что королевская семья не захочет выставлять на всеобщее обозрение свое "грязное белье".

"Меган Маркл чувствует, что ее заставили замолчать, и больше не готова быть приглушенной. Они с Гарри считают, что члены королевской семьи были расистами и сексистами. Ее люди активно исследуют свои возможности", - добавил источник, рассказывая о планах герцогини.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.