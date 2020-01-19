Известная российская певица Анна Семенович поделилась постельными кадрами, сделанными на отдыхе
Анна в этот раз позировала в постели без одежды. При этом прикрыла все необходимое одеялом, поэтому кроме лица и руки фанаты ничего не смогли увидеть. На кадрах Семенович рассказала, что уже совсем почернела от загара. Также пожаловалась, что разленилась на отдыхе, ведь она или спит в постели или лежит на лежаке на пляже. Поэтому, когда приедет в Москву, нужно будет набрать форму. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Певица добавила, что такие мысли ее не тревожат, ведь это будет потом. Поэтому она всем сказала пока и отключила трансляцию в сторис.
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Ранее мы сообщали, что 39-летняя российская певица Анна Семенович покорила тысячи мужских сердец откровенными фото, которыми она делится, не стесняясь.
Аппетитная красотка выложила в своих "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых она предстала в слегка растрепанном виде, с влажными волосами и в купальнике. На лице Анны ни капли косметики. Девушка смотрит в объектив дерзко и маняще. На заднем фоне белый песок, зеленые заросли джунглей и бескрайнее синее небо, а также слышен шум океана.
Сообщалось, что Влажная Семенович поиграла "арбузиками" в воде.
На снимке Анна позирует в воде в черном купальнике. Семенович подняла одну руку, а второй держала бокал с каким-то напитком. На фоне можно увидеть пальму, предположительно, Анна находится в отпуске.
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