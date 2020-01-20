Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, поделилась новой порцией жарких кадров

Зарицкая показала снимок паспортного формата. Кроме лица практически ничего нельзя увидеть, но этого оказалось достаточно, чтобы показать страсть. На снимке Александра позирует с распущенными волосами и видно одну руку, которая лежит на шее. При этом большой палец певица положила на губы. Дополнила образ артистка макияжем под глазами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"История группы Казка - не случайность, не свобода капризных звезд. Мы нашли свой голос, своих людей и про то, что нас волнует, будем петь, пока звучит музыка", - написала солистка под фото.

Фанаты начали активно обсуждать снимки:

"Спасибо за мотивацию. Она нужна нам всем иногда. Любим", "Почему Дима такой с**кс", "Невероятное фото, классная мотивация. Обожаю вашу творчество. Голос очень красивый", "Вау", "Почему вы не участвуете в отборе", "Немного похудеть - копия Селина Гомез", "И мы обожаем вас", "Очень красивая", "Как же красиво", "Красивые снимки".

Ранее мы сообщали, что украинская певица Александра Зарицкая из группы "KAZKA" поделилась новыми снимками со своими коллегами.

Для яркой фотосессии Александра выбрала тонкую маечку оранжевого оттенка. Наряд подчеркнул пышные груди украинской знаменитости.

Также звезда надела что-то похожее на светлый плащ или балахон. Завершали ее образ длинные волнистые волосы, которые развеял ветер.

Коллеги Зарицкой позировали в футболке и рубашке.

В посте Александра вспоминает, что долгое время проводила с группой во время перелетов. Как отметила звезда, они поняли, что мир подчиняется влюбленным.



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