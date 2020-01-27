В соцсети обсуждают фото 35-летней украинской певицы Тины Кароль, на котором она рядом со старшей вдвое артисткой Софией Ротару

Как передает Politeka.net, кадры с двумя певицами до и после фотошопа появились на одной из фан-страничек Кароль в Инстаграм. Так, на снимке, который не обрабатывали через "фильтры", Тина обнимает Софу, обе они смотрят, улыбаясь, в объектив. Примечательно, что Кароль без привычной для нее алой помады.

Пользователи сети сравнили артисток и отметили, что они не только похожи внешне (удивительно, ведь Ротару уже 72), но и с похожей судьбой.

"Красивые, успешные и с похожей судьбой ❤️"

"Тіна ви дуже гарні, і вам пасує така губна помада, а не червона, вибачайте, але це моя особиста думка.😍"

На другом, "отфотошопленном", кадре Кароль уже в привычном образе. Пользователи не смогли не заметить кардинальную разницу во внешности певицы между фотографией "без фильтров" и этой.

При этом отметили, что Ротару выглядит также молодо.

"София, ты очень молодо выглядишь"

"Красотки💖💖"

"Які гарні! 😍"

Ранее мы сообщали, Ротару, выступавшая на Новый год на "Голубом огоньке" в Москве, довела россиян до истерики. Люди изумились, как ей удается в таком возрасте сохранять цветущий вид. Кожа артистки, казалось, аж светилась здоровьем и молодостью. Куда подевались морщины? В Твиттере артистку в шутку окрестили "ведьмой".

Также мы рассказывали, недавно Тина Кароль дала большое интервью накануне своего 35-летия. Артистка поделилась сокровенными моментами из жизни. В частности, она призналась, что ее 11-летний сын Вениамин стал задавать вопросы по поводу "второго папы". Напомним, муж Кароль и отец Вени умер вследствие тяжелой болезни почти семь лет назад.

И вот уже как несколько месяцев в сети активно приписывают Кароль роман с молодым красавчиков, молдавским певцом Даном Баланом. Веня поинтересовался у матери, правдивы ли слухи об их романтических отношениях, и высказал мнение, что пока не готов к ее второму замужеству.

«Когда Веня был на «Рождественской истории» сказал, что ему не понравились шутки: «Они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти шутки? Зачем ты поддерживаешь эти праздные разговоры?», - процитировала сына Кароль.

Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным видом

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