Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Каролина показала в разделе Стори в Инстаграм целую серию фото и видео, на которых позировала в новом образе.

При этом Лорак похвасталась не только нарядом, но еще и прической - звезда решила уложить волосы в мягкие локоны. Отметим, позировала звезда в довольно необычных брюках с широкой штаниной, тонкой черной майке с неглубоким декольте и свободном пиджаке в клетку. Дополнила наряд звезда блестящими украшениями и ярким макияжем.

Из-за странного ракурса звезда выглядела не очень удачно, а ее лицо казалось какого-то странного желтого оттенка. Позже она представила фото подготовки к мероприятию, на котором и показала в детялях свой макияж и прическу и демонстрировала тем самым якобы помолодевший вид.

До этого знаменитая артистка поделилась необычными кадрами, на которых показала себя в новом образе и засветила свой спортивный стиль. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в свободном банном халате.

Стоит также отметить, что последние фото в Инстаграм артистки немало удивляют сеть, ведь теперь уже никто не сомневается, что певица ложилась под скальпель пластического хирурга. Все дело в резко помолодевшем лица Каролины.

По мнению многих поклонников, к уколам красоты и пластике звезда прибегла ради своего молодого возлюбленного Егора Глеба, чтобы быть ему под стать. В частности, стоит также отметить, что артистке уже за сорок и помолодевшая внешность особо видна на последнем кадре. На фото певица позировала с распущенными волосами и естественным макияжем, прикрыв тело банным халатом.

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