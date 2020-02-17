Певица Анастасия Кумейко, которая ввыступала раньше в составе группы Nikita, оголилась перед камерой

Она позирует на фото напротив окна, повернувшись боком к свету. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

"На зарядке», - говорится в сообщении под фото.

На опубликованном снимке Кумейко позирует с голыми плечами и без макияжа, а на ее лицо и тело падают тени от жалюзи.

Также на ее шее висит золотое украшение в виде ключа, а в носу красуется сережка.

В комментариях поклонники Анастасии Кумейко позаигрывали с ней и подарили несколько комплиментов.

«Так ты на солнечных батареях работаешь», «Отличный способ», «Солнце любят многие!», «Голенькая?», «для зарядки», «Солнечные ванны ☀️ Браво, Нана», «Сейчас Чахну», «Красота!!!», – написали в сети пользователи.

Напомним, что ранее Кумейко засветила на камеру свое главное достоинство. На предыдущем опубликованном снимке Кумейко позирует с открытой кофтой, обнажив на камеру роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

"Шикарная", "Не вздохнуть не выдохнуть", "Бомба", "размерчик что надо", "на это можно смотреть вечно", "ты очаровательная", "А мне такие фото нравятся, не особо есть к чему придраться!!! Хорошего настроения", - пишут они.

Ранее мы писали, что исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, порадовала фанатов новыми откровенными снимками.

Так, певица позирует в чрезвычайно откровенном платье, которое практически полностью оголяет ее главную гордость. При этом сама Кумейко элегантно заигрывает на камеру, отыгрывая эмоцию невинности.

Однако ее поклонники были безмолвны – кадрами звезда поделилась у себя в историях в инстаграм.

Также мы писали о том, что Кумейко показала свое тело на диване в одном топе, который эффектно подчеркивает ее формы. Сама певица активно заигрывает на камеру. Как можно заметить, тело девушки прикрывает лишь красивая накидка.

Также стоит заметить, что кадры были сделаны в черно-белом цвете.

Напомним, экс-Nikita раздвинула ноги и показала свою гордость прямо среди улицы

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