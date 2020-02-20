Алексей Серебряков часто обрушивается с критикой на российские власти

Российский актер Алексей Серебряков, семья которого с 2017 года проживает в Канаде, один из немногих, кто может позволить себе говорить все, что думает о России и российской власти.

Politeka.net решила вспомнить самые яркие заявления российского актера.

Серебряков выказывал сожаление в том, что в России уже давно не ценят ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, а главной национальной идеей являются отнюдь не хорошие качества.

"Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство", - заявлял актер.

Ко всему прочему, Серебряков утверждал, что ему есть о чем поговорить с Путиным и слова эти будут совсем нелестными:

"Оказавшись перед Путиным, я бы ему сказал, что больше всего мне не нравится "два "В": вранье и воровство. При чем бесконечное. Наше с ним видение мира столь несоединимо, столь не связано, и что бы я ему не сказал, ни к чему это не приведет".

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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