Известная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко опубликовала новый ролик в необычном образе

На кадрах Регина позирует в пиджаке или чем-то подобном сине-красного цвета с элементами белого. На руках у нее что-то похожее на полотенце. Под пиджаком можно увидеть черный них с большим декольте. Образ Тодоренко дополнила цепочкой на шее и стильной прической. Певица сидела в салоне, когда ее снял прохожий через стекло. Но артистка решила опубликовать эти кадры. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить новый образ и написать комментарии. Все из-за того, что ролик был опубликован в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром .

По завершению отдыха на Мальдивах звезда сразу же сообщила о продолжении работы над своими проектами и сразу же принялась пополнять Инстаграм новыми фото. В этот раз Регина показала зимний кадр, напомнив о компании, с которой сотрудничает.

«Мне кажется, зима — это совершенно волшебное семейное время, и я всегда обожала его, что в детстве, что сейчас. Жду не дождусь, когда можно будет всей семьей кататься на ватрушках весь день, а вечером укутаться в плед с чашкой чая и смотреть кино.

Сообщалось, что Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром.

В этот раз Регина решила показать очередной кадр с отпуска. Так, на свежем фото она запечатлена в бикини горчичного оттенка с плавками-бразилианами, которые носятся с лямками, высоко поднятыми на бедрах. Дополнила образ звезда обычной шляпой и тканевой сумкой через плечо.

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