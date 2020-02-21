Дочь известного украинского юмориста Евгения Кошевого, звезды Квартал 95, Варвара показала ролик с танцем в сети

На кадрах Варя в просторной комнате устроила взрослые танцы. Она в черном коротком топе и лосинах выставляла грудь вперед, выгибала соблазнительно тело и показывала позу кошечки. Движения получились по-настоящему зажигательными и взрослыми. На фоне можно увидеть стул и какие-то вещи. Скорее всего, дочь Кошевого занималась не дома. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить танец Вари или написать комментарии. Все из-за того, что она опубликовала видео в сторис Инстаграма.

Ранее мы сообщали, что дочь Евгения Кошевого Варвара показала совместный снимок с мамой

На фото Варя позирует в кофте, а рядом с ней стоит мама Ксения. Селфи было сделано довольно крупно, поэтому кроме елки на фоне ничего не видно. Мать и дочь улыбались на фото, а Варя решила сделать губы уточкой. На фото хорошо видно, как похожи мать и дочь друг на друга.

Фанаты не смогли оценить снимок или написать комментарии. Все из-за того, что снимок был опубликован в сторис Инстаграм, где такая функция отсутствует.

Сообщалось, что Дочь артист Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого удивила публику внешним видом и не только.

Старшая дочь комика Кошевого и его супруги дизайнера Ксении Варвара поразила талантом на сцене, кроме того - девочка заметно повзрослела.

Так на новом опубликованном видео Варвара выступает на сцене детского музыкального фестиваля «Зима 2019». Юная красавица из милого подростка превращается в высокую привлекательную юную красавицу, кроме того - очень талантливую.

Варвара буквально поразила публику своим голосом, она спела небезызвестный англоязычный хит и на сцене, стоит отметить, просто блистала.

Напомним, 12-летняя дочь Кошевого из Квартала 95 поразила повзрослевшим видом

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