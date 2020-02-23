Модель и инстадива Алена Омович, которую в сети называют украинской Кардашьян благодаря ее изумительным формам, совсем забыла о скромности и пошалила на тропическом пляже

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в обтягивающем платье, забыв при этом надеть бюстгальтер. Пикантные кадры будоражат фантазию и пленяют откровенностью. Модель покрутилась перед камерой, дабы дать возможность фанатам разглядеть все ее сочные места и насладиться открывшимся видом.

На одном из кадров Алена сняла с плеча брительку платья, оголив при этом пышный бюст, при этом она прикрывала его рукой. На другом снимке девушка повернулась спиной к объективу, показав превосходную "пятую точку", упругости которой позавидует каждая.

Стройная красавица на этот раз решила удивить фолловеров, попросив выбрать фото, которое не понравилось.

"Новая коллекция это нечто😏 Хотите увидеть ещё такое белое на мне ?😈 И самое важное, какое фото вам НЕ ПОНРАВИЛОСЬ?😂1/2/3?", - подписала кадры Омович.

Большинство пользователей восхитились пышными формами Алены, но также нашлись и те, которые раскритиковали модель - мол, она рекламирует не платье, а собственное тело.

"А где собственно платье? 😂"

"Кажется это не реклама платья, а тела"

"Все фото хороши , на 3м лишь взгляд не понравился , а так 🔥"

"Все твои фото 👍 и безумно нравится твоя фигурааааа😍 а гадости пишут завистники"

"На вас можно надеть всё что угодно, будет и смотреться 💣"

"там походу с Алёной в Доминикане реально так жарко , ходит там пожары устраивает ты посмотри какая не хорошая 😂"

Ранее мы сообщали, Омович покорила публику леопардовым нарядом, в котором прогулялась по пляжу Доминиканы. Красотка покружилась на камеру в бикини и парео "звериной" расцветки, и ничуть не смутилась, когда озорник-ветер задрал подол.

Напомним, что раздетая украинская Кардашьян прямо на пляже показала, за что ее любят мужчины: "влажная детка".

Как сообщала Politeka, Алена Омович расставила ноги в купальнике и показала свою "хищницу": кадры для взрослых.

Также Politeka писала, что Алена Омович полностью разделась и показала формы без белья: «Давай без пальчиков!».