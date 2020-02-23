Киевская модель Алена Омович, за любовь к пластике которую в сети окрестили «украинской Кардашьян», решилась на совсем безумный поступок

В социальной сети Инстаграм набирает популярности 25-летняя модель из Горловки Алена Омович. Девушка сделала себе множество пластических операций и полностью «перекроила» свою внешность. Силиконовый бюст и попа, накачанные ботоксом губы и много другое - всё это она с достоинством демонстрирует в своем микроблоге, передает Politeka.

За выдающиеся формы ее уже окрестили украинской Ким Кардашьян.



Инста-дива много путешествует по различным заграничным курортам. На этот красотку занесло в Доминикану.

На новом снимке Омович показала, как загорает обнаженной на пляже. Девушка решила не надевать даже купальник. На снимке она сидит на песке, прикрыв ногой и рукой пикантные части тела. Очевидно, что она только что вышла из воды, так как ее волосы и тело влажные.

Обратим внимание, что подписчики у знаменитости местного разлива не особо активные, так как комментарии довольно скудные. Но все такие кое-что они написали.

«Алена милая там не холодно😂😂😂оденься потеплее, заболеешь)», «Ухх какая», «Там наверное мужики глаз с тебя не сводят🤤😁 еще не просили с тобою сфоткатся????? 🔥🔥🔥🔥🔥», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Омович опубликовала снимок без белья, прикрыв главную гордость рукой. На улице идет дождь, однако блогершу это не остановило.

«Ну здравствуй Доминикана. Я влюблена в этот остров. Скажите мне, что может быть лучше тропического дождя? обожаю», - написала девушка.

Напомним, что раздетая украинская Кардашьян прямо на пляже показала, за что ее любят мужчины: "влажная детка".

Как сообщала Politeka, Алена Омович расставила ноги в купальнике и показала свою "хищницу": кадры для взрослых.

Также Politeka писала, что Алена Омович полностью разделась и показала формы без белья: «Давай без пальчиков!».