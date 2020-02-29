Звезда сериала "Женский доктор" Наталия Васько впервые рассказала о трагедии в семье

Откровенное признание украинская актриса сделала в эфире тематической программы "Зірковий шлях", передает Politeka.net.

По словам звезды, трагедия случилась несколько лет.

Наталия Васько повстречала любовь во время съемок, но судьба распорядилась иначе.

"Я когда-то встречалась с парнем, но он был немного моложе меня и не на пару лет. Это где-то год 10-й или 11-й был. Он работал у нас в театре сначала монтировщиком, затем занимался светом. Я с ним встречалась чуть больше года. Но потом случилась трагедия - он погиб. Поэтому я так реагировала на вопросы личные, это была еще очень болезненная рана", - откровенно призналась актриса.

Через время в день ангела она повстречала мужчину, который признался, что разведен, имеет двух детей, а его семья живет в оккупированном Донецке.

"Мы познакомились по дороге в Киев 13 декабря 2014-го, на Андрея. После этого он пришел на спектакль "Московиада". А потом я снова была в Одессе на съемках, и 28 декабря там был страшный снегопад, нас просто не выпустили из города. Природная стихия сказала: "Да, сиди в Одессе и будь с Андреем". Я познакомилась со свободным мужчиной, он был уже разведенным, правда решение было только в интернет-реестре, на территории, где он расставался", - вспоминает нюансы Наталия Васько.

Бывшая жена Андрея утверждает, что звезда сериала "Женский доктор" увела мужчину из семьи. Инесса настолько увлеклась, что оставляет комментарии практически под каждой публикацией, где упоминается актриса Наталия.

Звезда также призналась, что несмотря на официальные выплаты и многочисленные попытки примирения, этот кошмар продолжается.

"Мне очень жаль, что наше законодательство не может меня защитить, чтобы никто не имел права оскорблять мою маму, мою сестру, портить жизнь моим коллегам, пачкать ленты в соцсетях. Андрей хотел и хочет видеть детей, хочет общаться, но это такое - он, например, работает в Одессе, а она дает условия: "Да, в среду на 5:00 чтобы ты был в Киеве, с детьми встретился". Он говорит - подожди, у меня работа. А она заявляет - ах, ты не приходишь!" - резюмировала Васько, общаясь с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что звезда "Голоса країни" Иван Ганзера рассказал о потере самого близкого человека. Певец признался, что его мама долгое время боролась с онкологическим заболеванием, но рак оказался коварнее.

Иван Ганзера также рассказал, что маме страшный диагноз поставили в 2015 году. Он хватался за любую возможность заработать на лечение родного человека, обращался к неравнодушным в социальных сетях.

Ради спасения мамы семья артиста продала семейный автомобиль, который Иван подарил отцу после победы в вокальном шоу.

Напомним, что победитель «Голоса країни» попал в ДТП, все случилось по пути на концерт.

Как сообщала Politeka, украинская звезда откровенно рассказала о потере самого близкого человека.

Также Politeka писала, что знаменитый певец потерял родителей и всю семью сразу после дня рождения: «Это нечестно...».