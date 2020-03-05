Популярная украинская певица Надежда Мейхер, которая раньше входила в группу ВИА Гра, показала роскошную гордость в наряде в сетку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Мейхер позирует в мини-платье, из-под которого видны колготки в сеточку и туфли на высоком каблуке. Дополнял образ красивое пальто

«Вау, ножки супер»,» шикардос», «бомба», «какая красивая Надежда», «подъем стопы просто космос, а изгиб рекламный», «вот это изгибы», «загляденье», «так выглядит настоящий кайф», - пишут они.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер-Грановская не раз признавалась, что рада уходу из трио, ведь не сделай она тот судьбоносный шаг, то едва бы смогла реализовать свои таланты в рамках сольной карьеры.

«Я иду своим путем, но благодарна за тот период времени», — заявила она в эфире Youtube-шоу.

Она также заявила, что окончательный разрыв с ВИА Грой произошел в 2006 году, когда руководитель проекта не захотел отпускать из группы эффектную брюнетку.

По словам Мейхер-Грановской, никто из бывших коллег так и не смог стать для нее близким другом. Певица редко видится и с остальными экс-солистками, но если им удается пересечься на светском мероприятии, то они обязательно обмениваются теплыми фразами.

Что касается братьев Меладзе, то с ними Надежда Мейхер-Грановская соблюдала дистанцию. По ее словам, продюсер и артистка никогда не выходили за рамки профессионального интереса.

«Они не оказывали мне знаки внимания. И не хотелось бы. Я верю в судьбу и во взаимную любовь. У меня нет потребности иметь рядом статусного человека. Для меня важно, когда отношения судьбоносные. Я — человек мистический. Даже если кто-то мне когда-то очень нравился, но я чувствовала интуитивно, что это не мой человек, то меня ничто не соблазняло. Любовь для меня первична», - резюмировала звезда в эфире шоу.

Напомним, что горячая Надежда Мейхер потрясла своими "подружками" в экстремальном декольте: "Богиня".

Как сообщала Politeka, сочная Надя Мейхер закинула ногу на ногу в соблазнительной позе: "Мечта любого мужчины".

Также Politeka писала, что Мейхер приспустила платье и показала свое главное достоинство: "Дала жару".