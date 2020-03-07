Известный украинский хореограф, участница популярного шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко раскрыла, почему не делает откровенных снимков для своих страничек в соцсети

Алена Шоптенко ни разу не была замечена в откровенных фотосессиях, а ее инстаграм пестрит фотографиями с сыном, друзьями, кадрами с тренировок, а также ее профессиональными портретами. Об этом она поведала в интервью в программе "Світське життя".

Екатерина Осадчая спросила, стесняется ли она этого или просто не получала соответствующих предложений. Оказывается, Шоптенко часто приглашали сниматься в стиле ню для мужских журналов.

«Но тогда я отказывала. Я просто думала, что это не моя сила. Мне казалось, что я профессионал, хореограф, что у меня совсем другие приоритеты. Хоть я и танцую в очень откровенных нарядах», – отметила она.

Для себя любимой танцовщица такого также не делает, однако, отмечает, что хотела бы «что-то оставить» на память после рождения ребенка.

«Когда ты становишься взрослее — все меняется. Хочется оставить, что-то на память. Тем более после ребенка и его кормления», — объяснила Алена.

Напомним, что победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина поделилась своими мыслями о человеческом теле. Звезда опубликовала фото в Инстаграм, на которых выставила напоказ свою чарующую красоту.

Артистка надела безрукавку и сделала высокую прическу. Девушка направила взгяд в сторону, засветив свои тени коричневого оттенка.

На втором фото Мишина находилась за столом. Она была в черном обтягивающем гольфе. Звезда улыбалась, продемонстрировав натуральную красоту. На лице девушки практически не было макияжа, а выделялись лишь ресницы.

В посте Ксения рассказала, что относилась к своему телу бережно и всегда считала его инструментом. Артистке импонирует индийская традиционная медицина – аюрведа и она мечтает пройти курс детоксикации всего организма.

Сейчас же артистка выпивает по два литра воды в день, придерживается умеренного питания и делает массаж лица и другие вещи, чтобы поддержать красоту и оттянуть старость.

Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками.

Как сообщала Politeka, Шоптенко ошарашила рассказом о «Танцах со звездами».

Также Politeka писала, что главная красавица «Танцев со звездами» поразила фигурой в купальнике.