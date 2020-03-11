Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева вместе с коллегой Алексеем Завгородним объявила о распаде группы
Вчера артисты выпустили трогательный клип "Навсегда/никогда", представив поклонникам целую серию кадров, заснятых в разное время существования знаменитой группы, пишет Politeka.
А сегодня 11-го марта, уже подготовив поклонников, Надя и Позитив официально объявили в специальном интервью: группа прекращает своё существование. В заявлении артистов в Инстаграм и на Ютуб-канале сказано, почему они решились на такой неожиданный для фанатов шаг.
Коронавирус в Украине: ситуация на границе накаляется, заробитчане поставили всех под удар
Бесстыжая Каменских сняла все лишнее ради фото для мужского журнала: "Восточная жрица"
Стаи птиц внезапно покидают Одесскую область, фото: известны причины
Мощный антициклон накроет Украину, погода резко изменится: детальный прогноз
Так, звезды решили подробно рассказать о своем решении, отметив, что их работа не завершается – они просто продолжат свою деятельность по отдельности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мы продолжаем свой путь, мы работаем, мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность может продолжить свой путь дальше. Так должно быть, так всегда должно происходить ", - начал свой рассказ Позитив.
Артист заявил, что отведенное время их группы истекло, они ощущают, что сказали уже все возможное фанатам своими совместными работами и в коллективе успели сделать именно то, что планировали.
«Мы действительно ощущаем, что в этой группе мы с Позитивом сделали максимально все», – отметила в свою очередь Надя.
Также артисты рассказали, что их последний концерт состоится осенью, 11-го сентября во дворце «Украина», а до этого момента они собираются отправиться в последний тур под символичным названием: "Финальные титры".
В завершении Надя рассказала на своей странице в Инстаграм, что она находится в смятении, ведь данный шаг является также и началом ее новой жизни.
«Это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально всё и наше время в группе действительно истекло. Такой огромный период, целая творческая жизнь – большая редкость для современного артиста. А нам удавалось удивлять, эпатировать и каждый раз создавать что-то новое, чтобы дарить радость и вдохновлять! И мы будем продолжать, только еще круче и по-другому – наступает новый этап», – трогательно отметила Дорофеева.
Отметим, артисты также рассказали, что съемки последнего клипа - на песню "Навсегда/Никогда" стали для них полной неожиданностью.
"Все, что вы видели в клипе - это не постановка. Это видео, которое для нас смонтировала наша команда. Таким образом, мы смотрели этот клип и снимались в клипе. Это был большой сюрприз", - отметила Дорофеева.
По ее словам, они узнали о съемках буквально за минуту до появления в павильоне.
«И когда мы зашли в павильон и увидели этот огромный экран, я конечно, поняла все сразу. Я поняла, что это сюрприз, я поняла, что вся наша команда сидит где-то за монитором. Мы услышали голос Иры, которая нас пригласила присесть и посмотреть на экран, и здесь все стало ясно», – рассказала Надя со слезами на глазах.
Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.
Как сообщала Politeka, Дорофеева озадачила сменой имиджа рядом с подругой: "Вова, неси цветы!".
Также Politeka писала, что Дорофеева откровенно призналась, как борется с проблемами: "Меня подсадили на...".