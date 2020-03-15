64-летняя актриса и певица Лариса Долина обескуражила преображением ради роли

Как передает Politeka.net, дочка Долиной Лина поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором они с мамой позируют перед зеркалом в гримерке. Если девушка предстала в обычном виде (темном пальто, полосатой рубашке и очках), то ее мать не на шутку напугала внешним видом.

Бледная кожа, синюшные веки и скулы, серое платье и растрепанные волосы - все это стало частью грима, ведь, оказывается, артистка играет в мюзикле Алексея Франдетти "Суини Тодд, маньяк-цирюльник на Флит-стрит". Показ прошел накануне в Театре на Таганке. Долина исполняет одну из главных ролей - миссис Ловетт, сообщницу маньяка - оттуда и этот кладбищенский образ.

"Она и ее страшная подружка😁", - подписала фото дочка Долиной, а затем объяснила ниже в комментариях "Страшная подружка это я же)))) как вы могли не понять 🤣"

Пользователи кинулись обсуждать внешность Долиной, восторгаясь ее перевоплощением, заодно комплиментов "отсыпали" и Лине.

"Лариса так похудела.....👍👍"

"Страшная красота!!! 🧡"

"Она не страшная совсем 🤗! Как же ей идёт грим ! Грим ей к лицу ❤️! Богиня !!! Театр в ней ЖИВЁТ 🌪! А подружка 💥💥💥"

"Какой у вашей мамы интересный образ"

Ранее мы сообщали, Долина прямо со сцены унизила свою коллегу Аллу Пугачеву. Дело было в Сахалине, где Лариса давала сольный концерт.

"Спасибо, что позвали в ваш замечательный город меня, а не Пугачеву и не Аллегрову", – бесцеремонно заявила Долина, когда под конец концерта губернатор вынес ей роскошный букет.

Но пользователи в социальных сетях неоднозначно отреагировали на заявление звезды. Некоторые комментаторы посчитали, что Долина слишком неуважительно отнеслась к другим представительницам российского шоубиза.

"Ну ляпнула про Пугачеву и Аллегрову и ляпнула. Но зачем этот ляп разносить по всему свету? В своем междусобойчике они сами разберутся", "Была бы воля: они бы друг друга все поубивали!"; "Позвали Долину, потому что у неё гонорар в сто раз меньше Пугачевой", - писали в комментариях.

Напомним, что Алла Пугачева совсем сдала, друг семьи сделал срочное заявление: "Может умереть...".

Как сообщала Politeka, скандал вокруг Пугачевой разгорелся с новой силой, Лоза не сдержался: «Делает, что ей вздумается».